‘Glass skin’ is de allernieuwste K-beauty trend. Deze trend ging viraal op de social media. Zo’n ‘glazen huidje’ wil iedereen (warning: je moet er wel véél voor over hebben!).

Beauty trends 2021. Trend alert: glass skin! Foto: Charlotte Mesman

‘Glass skin‘ is razend populair. Het is de allernieuwste beauty trend voor 2021, afkomstig uit Zuid-Korea. ‘Glass skin’ (wat zich inderdaad met ‘glazen huid’ laat vertalen) is je huid op z’n allerbest. Het is een stralende, natuurlijk glanzende (maar niet glimmende), goed gehydrateerde huid zonder imperfecties. Alsof-ie van glas is gemaakt.

Een ‘glass skin‘ krijg je niet zomaar cadeau. Wil je deze beauty trend voor 2021 volgen, dan is er werk aan de winkel. Je zult je huid constant, iedere dag opnieuw, intensief moeten verzorgen en beschermen.

‘Glass skin’ berust op twee pijlers:

1. huidverzorging (skin care)

2. natuurlijke make-up

Huidverzorging voor een ‘glass skin’

Hydrateren, hydrateren en nog eens hydrateren is het geheim voor een glazen huidje. Je huid moet als het ware drenken in het vocht zodat er een dauwachtige waas over komt te liggen. Dit doe je onder meer door je huid te beschermen tegen de zon (!) en verder met exfolianten en huidmaskers. AHA’s, BHA’s en retinol zijn belangrijke ingrediënten maar moeten goed worden gedoseerd en gecombineerd om huidirritaties te voorkomen.

5x Dagelijkse beauty stappen voor een glass skin

Idealiter laat je voor een glass skin de beroemde tien-stappen K-beautyroutine op je huid los , maar je kunt die inkorten tot 5 stappen:

1. reinigen met milde producten (eventueel double-cleansing met eerst een olie cleanser en dan een schuimende cleanser );

2. exfoliëren met een chemische peeling (een product op basis van AHA of BHA);

3. hydrateren met crèmes en serums op basis van hyaluronzuur en vitamine C.

4. problem solving met huidmaskers en oogmasker die specifieke ‘problemen’ aanpakken of simpelweg nogmaals hydraten.



5. nooit het huis verlaten zonder de bescherming van een adequate anti-zonnebrandcrème (beter nog in combinatie met een hoed of pet).

Make-up tips voor een glass skin

In de glass skin trend draait alles om die natuurlijke glans van je huid en die ga je natuurlijk niet afdekken! Voor een glass skin gebruik je superlight producten met een crèmeachtige of vochtige textuur.

1. oplichtende primer (illuminating primer);

2. vloeibare light foundation of BB cream;

3. crèmeblush en highlighters met een vochtige textuur;

4. glossy lipbalsem met een waterachtige textuur;

5. superlight mascara (liever verlengend dan volumiserend) en natuurlijke of soap brows.

