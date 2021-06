Dioriviera. De allernieuwste zomer capsule collectie van Dior. Zee, strand, glamour à la Dior. Photo: courtesy of Dior

Onweerstaanbare tassen (voor de connaisseurs: Lady D-Lite, Dior Caro en Dior Book Tote), espadrilles, poncho’s, sjaals, bijous, zonnekleppen en streeptruitjes met een marine look en namen van klinkende badplaatsen, ware droombestemmingen (lees: Ibiza, Porto Cervo, Bodrum). Al deze cult items zijn te vinden in de allernieuwste zomer capsule collectie van Dior, met de Italiaanse Maria Grazia Chiuri aan het roer.

In de collectie zien we bekende Dior motiefjes terug, zoals Toile de Jouy en het Dior Oblique motief. Ze sieren de kledingstukken maar ook de accessoires en schoenen, en zelfs een surfplank, een parasol, een hangmat en allerlei lifestyle hebbedingen als kussens en placemats!

Topstuk is de Vespa 946 Christian Dior, een scooter in Dior stijl, compleet met helm en scooterkoffer met het Dior Oblique motief.

Deze droomcollectie is te vinden in zeven Dior boetieks in de meest idyllische badplaatsen ter wereld (Saint-Tropez, Cannes, Monaco, Portofino, Capri, Marbella en Porto Cervo), en verder in verschillende pop-up stores in de hele wereld.

Ook al zijn deze bestemmingen deze zomer slechts voorbehouden aan de happy few, het is puur genieten van deze plaatjes. Bovendien steken we er ook nog eens trendy ideeën van op. Bekijk ze maar eens goed. Zie de witte sokken met witte badslippers? Hoe on-stylish ook, het is een supertrend voor zomer 2021, en je zult moeten toegeven dat het in het Dior plaatje – vintage rok en poloshort – past. En wat dacht je van de baseball pet met sjaaltje in dezelfde fantasie?

Let ook even op de bikini’s. Zie je de triangeltopjes met bandjesbroekjes? Het is dé strandmodetrend voor zomer 2021.

Bekijk de beelden van de Dior capsule collectie maar eens. Zijn het geen droomplaatjes?

