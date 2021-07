Trend alert winter 2021 2022: sjaaltjes zijn hotter dan ooit. Nu dragen!

Van seventies bandana’s tot sixties sjaaltjes en Grace Kelly looks. Update je look met dit mode accessoire voor winter 2021 2022. Style je look af met een sjaaltje!

Trend alert winter 2021 2022: sjaaltjes zijn hotter dan ooit. Max Mara winter 2021 2022. Photo: courtesy of Max Mara

Vorig jaar zagen we al bandana’s en sixties sjaaltjes in het modebeeld opduiken maar tot nu toe is deze modetrend niet tot het grote publiek doorgedrongen. Dat is jammer want bandana’s en sjaaltjes boosten je look onmiddellijk. Het goede nieuws is dat we deze mode trend ook voor winter 2021 2022 en zelfs voor volgend voorjaar blijven zien. We krijgen een herkansing!

Capsule Collection 2021 Dior Chez Moi

Het is vooral het modehuis Dior dat al vroeg met bandana’s en sjaaltjes aan de slag ging. We kwamen ze het afgelopen jaar in alle mogelijke uitvoeringen en met schitterende Dior prints tegen. Ook Saint Laurent en Etro speelden met dit accessoire. De modetrend werd (vanzelfsprekend) opgepakt door de grote modeketens die met allerlei vrolijke of juist heel chique exemplaren kwamen.

Streetstyle mode winter 2020 2021. Bandana’s zijn hip (ook in de herfst en winter). Nù dragen! Foto: Charlotte Mesman

Op de catwalks voor winter 2021 2022 – komende winter dus – zagen we ze onder meer bij Max Mara en Versace langskomen.

Photo: courtesy of Versace FW 2021 2022

Max Mara borduurde in de Resort collectie voor 2022 die in het teken van de fifties stond verder op het thema voort. Het is een trend die uitnodigt tot creativiteit.

Make-up trends 2022. Resort collectie 2022 van Max Mara. Photo: courtesy of Max Mara

Stijltips voor sjaaltjes en bandana’s

Je kunt de sjaaltjes op meerdere manieren om je hoofd knopen. Ga voor een driehoekje met een vrolijk opwippend puntje achter op je hoofd voor een sixties look of knoop het sjaaltje onder je kin voor superchique Grace Kelly look.

Mode must-have. Sjaaltjes en bandana’s. Photo: Max Mara FW 2021 2022

Met een eenvoudige katoenen sjaaltje kun je er ook een romantische of hippie look mee creëren. Geen zin in een sjaaltje om je hoofd? Knoop het dan aan je tas of gebruik het om het elastiekje van je paardenstaart te verbergen.

Trend alert winter 2021 2022: sjaaltjes zijn hotter dan ooit. Nu dragen! Foto: ADVERSUS

Trend alert winter 2021 2022: sjaaltjes zijn hotter dan ooit. Nu dragen! Foto: Charlotte Mesman

Deze modetrend voor winter 2021 2022 biedt zoveel mogelijkheden! Experimenteer en up-date je look is ons advies.

