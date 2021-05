Kapseltrends 2021. Lang haar met pony. Foto: Charlotte Mesman

Lang haar blijft fascineren. Lang haar staat voor kracht (think Samsom) en schoonheid. Hoewel lang haar nooit uit beeld is verdwenen, staat het dit seizoen meer nog dan de afgelopen jaren in de schijnwerpers. Lang haar is één van de meest geliefde haartrends voor lente zomer 2021. Dit seizoen gaan we er creatief mee om. Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om je lange haar extra schwung en een eigentijdse look mee te geven.

#1 Laagjes & ghost layers

De haarsnitten zijn dit seizoen aan verandering onderhevig. We gaan steeds meer met de vorm spelen. Zo gaan we weer voor laagjes. Dat kunnen ghost layers zijn: laagjes die ‘aan de binnenkant’ van je haar worden geknipt zodat je ze niet ziet maar je wel meer volume krijgt. Maar het mogen ook zichtbare lange lagen zien. Of – als je steil hebt – kun je je haar aan de voorkant wat gelaagd laten knippen voor meer beweging.

Kapseltrends 2021. Lang haar met gelaagde punten. Photo: courtesy of Etro

Hoe je je haar ook laat knippen, de gezondheid ervan staat voorop! Met andere woorden: de gezondheid van jouw haar is bepalend voor je maximale haarlengte. Een voorbeeld? Heb je gespleten haarpunten, aarzel dan niet om je haar te laten bijpunten. Is je haar van slechte kwaliteit, ga dan voor een wat kortere coupe en werk aan de gezondheid van je haar en spaar dan pas voor langer haar.

#2 Statement pony

Kapseltrends 2021. Lang haar met pony. Foto: Charlotte Mesman

Een andere populaire haartrend voor lente zomer 2021 is de (statement) pony. Dit element is geschikt voor elke leeftijd. Sterker nog: een pony staat jong en dynamisch, en kan heel anti-aging zijn. Klik hier om je pony te kiezen (Brigitte Bardot-pony of baby bangs?).

#3 Up-to-date haarkleuren

Kapseltrends 2021. Lang haar met babylights. Foto: Charlotte Mesman

Je kunt je lange haar ook verfraaien met een mooie haarkleur. Let wel op: ook hier staat de gezondheid van je haar voorop. Laat die factor zwaar meewegen bij je haarkleurkeuze/techniek. Trends van het moment zijn: babylights of statement haarkleuren in ‘color block’ (haarkleuren die vrij egaal overkomen maar waar welk degelijk subtiele nuances in zitten). Klik hier om meer over de haarkleurtrends voor 2021 te lezen.

#4 Wet look

Kapseltrends 2021. Lang haar met wet look. Foto: Charlotte Mesman

Verder is de hair styling natuurlijk belangrijk. Natuurlijke, een beetje grungy hair looks zijn cool maar je kunt ook met de texturen spelen, zoals bijvoorbeeld wet gel voor een spannende zomerse wet look. Klik hier voor meer wet looks.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw coupe ‘lang haar’ voor lente zomer 2021.

