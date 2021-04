Bekijk de beauty looks van Saint Laurent modeshow en je hebt direct een idee van de top hair looks (inclusief top haarkleuren) voor lente zomer 2021.

De modeshow van Saint Laurent voor lente zomer 2021 was grandioos, en wel om verschillende redenen: 1. omdat de modellen in de woestijn showden, 2. omdat de collectie ongelooflijk niet-lockdown (lees: superglam) was en 3. omdat de beautylooks ons in één keer updaten omtrent de allernieuwste (en meest heftige) kapseltrends en haarkleurtrends voor lente zomer 2021. Vandaag lichten we 5 top haarkleuren voor je uit de hand van de Saint Laurent looks.

5 Top haarkleur trends voor lente zomer 2021

#1 Vlammend rode haarkleuren. Red is it!

Houd je van shocking haarkleuren dan is vlammend rood jouw haartrend! Rode haarkleuren die naar oranje neigen, zijn dé haarkleur voor 2021. We zagen ze op de woestijncatwalk van Saint Laurent. Topmodel Gigi Hadid bevestigde de trend door met vlammend rode manen op de proppen te komen. Ze zou zich voor deze haarkleur hebben laten inspireren door ‘Beth Harmon’ (gespeeld door Anya Taylor-Joy) in The Queen’s Gambit.

#2 Platinablonde haarkleuren voor pixie cuts

Een andere haarkleur die we bij Saint Laurent tegenkomen, is platinablond. Ook deze haarkleur, net zo heftig als vlammend rood, is hip. Je combineert ‘m met een pixie cut, iets wat overigens voor de hand ligt want een platinablonde haarkleur vergt een heleboel van je haar. Op een langere haarlengte is het (bijna) niet te doen.

#3 Beige en pastels

Beige haarkleuren en geraffineerde pastels blijven dit jaar van de partij. Van roze en blauw haar kijken we allang niet meer op, maar de pastelhaarkleur die we bij Saint Laurent zagen, was softer en daardoor oneindig chic.

#4 Inktzwarte haarkleuren

Je merkt het al: als je dit seizoen voor een nieuwe haarkleur kiest, dan doe je het goed. Zo is ook inktzwart (versus platinablond) weer terug in de mode. Combineer deze haarkleur met een halflang rond geknipt kapsel met lange pony en je bent up-to-date, of sterker nog: avant-gardistisch (want voordat deze haartrend bij het grote publiek voet aan de grond krijgt, zal er nog wel heel veel tijd overheen gaan). N.B. Een inktzwarte haarkleur kan je gezichtstrekken verharden. Dit kun je voorkomen door voor een iets afgezwakte zwarte kleur met een rode(re) in plaats van blauwe ondertoon te kiezen. Klik hier voor anti-aging haarkleur tips.

#5 Natuurlijke kastanjebruine haartinten

Een andere tophaarkleur is natuurlijk-kastanjebruin. Overigens zit hier natuurlijk ook weer veel denk- en verfwerk achter. Om een natuurlijk effect te bereiken, werken de hair stylisten en kleurexperts met verschillende kleurnuances die dit seizoen echter maar weinig met elkaar contrasteren. Er zit dus wel degelijk een kleurverloop in het haar maar het is uiterst subtiel.

