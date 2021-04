Weet jij even niet wat je aan moet? Bekijk je garderobe dan eens vanuit een andere optiek. Neem kleur als uitgangspunt. De modekleuren voor lente zomer 2021 laten een interessant palet zien dat uiteenloopt van felle kleuren tot lieflijke pastels en neutrals. Vooral zachte en natuurlijke kleuren zijn uiterst geschikt voor het voorjaar. Deze kleuren staan iedereen goed en kleden jong af.

Het meest interessant voor voorjaar 2021 zijn de pastels die natuurlijk weer net even anders zijn dan gewoonlijk. Het zijn geen zoetsappige kleurtjes. Eigenlijk neigen ze meer naar sorbetkleuren omdat ze wat ‘frosty’ zijn maar uiteindelijk dekt ook die term de lading niet. Het zijn eerder bijna poederachtige kleuren in hemelsblauwe, bleekroze, zachtgele en muntgroene toonaarden. Alsof ze met een kwast vervaagd zijn. Voor een up-to-date look hul je je van top tot teen in deze kleuren. Ton sur ton. Kies de kleur die jou het beste flatteert!

Tip: waag je aan een roze of gele spijkerbroek! Gekleurde spijkerbroeken zijn een supertrend voor voorjaar 2021!

Een andere interessante macrotrend in de modekleuren voor lente zomer 2021 is die van de neutrals: camel is een topper, maar ook tabak, touw en optisch wit. Ook hier geldt weer dat het superhip is je outfit in één enkele kleur samen te stellen.

Maar omdat mixen & matchen een andere modetrend is die we het komende seizoen ook veel gaan zien, mag je al deze kleuren natuurlijk ook combineren. Kom eens uit je comfort zone en leg ongebruikelijke, creatieve combinaties.

