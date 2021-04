Make-up artist Ines Borgonjon praat ons bij over de make-up trends voor 2021 en geeft ons praktische anti-aging tips mee. Zo leg je een jeugdige gloed over je gezicht!

De make-up trends voor lente zomer 2021 laten zich volgens MAC Cosmetics onderverdelen in vier macro trends: natuurlijk (Natural), eyeliner (Glam), fluweelachtige texturen (Blur) en DIY. De laatste make-up trend is geïnspireerd door de streetstyle en soms extreme maar ook heel geweldige make-up looks die we op straat voorbij kunnen zien komen. Deze trend kwamen we ook backstage bij de modeshows voor lente zomer 2021 tegen. Alles draait bij de DIY make-up trend om ‘out of the box’ denken. ‘Dat kan heftig zijn, maar dat hoeft niet,’ verzekert make-up artist Ines Borgonjon ons.

Om dit te illustreren geeft Ines Borgonjon ons een voorbeeld mee. ‘Stel dat je altijd een bordeauxrode lippenstift draagt en dat je je bij die kleur heel goed voelt. Gebruik die bordeauxrode kleur dan eens voor je ogen. Zet een bordeauxrood lijntje langs je bovenste wimpers. Dat is niet extreem. Iedereen kan DIY gaan!’

‘Maar wat als je al wat meer op leeftijd bent?’ vroegen we Ines Borgonjon. ‘Gewoonlijk wordt er wel gezegd dat je dan beter geen donkere lippenstift kunt gebruiken omdat het smallere lippen (in de loop der tijd krijgt iedereen dunnere lippen) accentueert.’

Ines Borgonjon: Hoe oud je ook bent, ik geloof niet in regels.

‘Hoe oud je ook bent, ik geloof niet in regels. Om bij het voorbeeld van donkere lippenstift te blijven. Als ik daaraan denk, zie ik meteen een flamboyante, oudere dame voor me die veel juwelen draagt, alles bij elkaar. Stel dat zij dan een superdonkere mooie lippenstift opheeft, of een zurigrode kleur, en dat ze haar ogen heeft opgemaakt met oogschaduw en mascara. Ik vind zoiets enorm cool. Zo iemand geeft kleur aan het straatbeeld. Maar zo’n make-up look moet bij je persoonlijkheid passen en je moet natuurlijk wel de juiste producten en technieken gebruiken. Daar kan ik wel een aantal anti-aging tips voor geven.’

Ines Borgonjons anti-aging make-up tips voor een jeugdige huid

Ben je wat ouder, werk dan vooral met crèmetexturen. Wat je niet moet doen: de foundation skippen en in plaats daarvan je gezicht afpoederen. Wat je beter wél kunt doen: op een rijpe huid kun je beter een foundation met een hydraterende formule gebruiken waardoor je een mooie gloed over je gezicht legt. Denk niet dat je poeder moet gebruiken. Heb je last van glim, laat je foundation dan eerst een uurtje inwerken en poeder dan alleen waar je huid glimt, zoals bij je neusvleugels, op je neus en op je voorhoofd. Breng wat concealer onder je ogen aan en desnoods ook wat poeder om de concealer te fixeren. Qua make-up kleuren kun je, ook als je wat ouder bent, het beste de kleuren gebruiken waar je je goed bij voelt. Het anti-aging effect is namelijk niet zozeer afhankelijk van de kleuren waar je je mee opmaakt, maar – wederom – van de texturen. De bottomline is dus: gebruik crèmeachtige texturen en poeder zo min mogelijk af om die jeugdige gloed in je gezicht te creëren.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Met dank aan Ines Borgonjon, MAC Cosmetics. Dank ook aan Gaby Zonnevijlle, UPR Netherlands