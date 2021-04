Zomer in Toscane. Het kleine huis op de prairie. Coachella. Ze hebben niets met elkaar te maken en toch hebben ze één ding gemeen. Ze roepen beelden aan zwoele zomerdagen en fantastische feel-good droomjurken op. Opengewerkte zomerjurken in kant of broderie zijn dé trend voor lente zomer 2021. Verfijnd of grofmazig. Romantisch, landelijk, hippie, fifties chic, etnisch.

Zoveel jurken, zoveel moods. Niet alleen het model maakt je look, maar ook de manier waarop je je kanten of broderie jurk draagt. Een paar ideeën?

Ga voor een kort kanten jurkje met een paar flatjes met studs (Valentino). Super seventies, supercool. Kapsel must-have: een pony!

Ga voor een kuitlange kanten jurken met wit kraagje en pumps voor een chique fifties look (Fendi). Kapsel must-have: een keurige, lage knot met strenge middenscheiding.

Combineer een gehaakte jurk in een naturel tint met leerkleurige mode accessoires, lange kettingen en gehaakte topjes (Dior)

Ga voor een lange kanten zwierige jurk en blote voeten (Luisa Beccaria). Vereiste: een zonovergoten dag. Kapsel must-have: losse manen met natuurlijke slag.

Combineer een kort wit kanten jurkje met hoge laarzen en contrasterende mode accessoires (Ermanno Scervino). Kapsel tip: superchic of uiterst natuurlijk.

Draag een romantische opengewerkte jurk – in kant, gehaakt of in broderie – met een paar lived-in afgetrapte cowboy boots. Ga voor het Coachella contrast. Kapsel tip: madeliefjes in je (ingevlochten) haar! En als je dan toch bezig bent, maak dan ook weer eens een madeliefjesketting zoals in je kindertijd (weet je nog?)!

Bekijk de foto’s en laat je inspireren door de modetrends voor lente zomer 2021. Voel je mooi. Pluk de dag!

