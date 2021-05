Kapseltrends 2021. Lang haar is dé nieuwste trend

Als nooit tevoren zagen we zoveel verschillende kapseltrends op de catwalks voor lente zomer 2021 voorbijkomen. Van pixie cuts tot pittige bobs en lobs, van schouderlang haar tot ultralange manen! Die ultralange manen – denk aan lokken tot tenminste halverwege je rug – zijn (voor ons althans) een verrassing. Of misschien ook niet.

Want ga eens na hoeveel centimeters haar jij er tijdens de afgelopen lockdowns bij gespaard hebt. Vast en zeker meer dan in ‘normale’ tijden. Niemand ontkwam aan een coronacoupe, tenzij je er zelf de schaar inzette. Voor veel mensen betekende de lockdown een verandering van hair look, een noodgedwongen maar misschien ook welkome doorbraak in de routine die er door de jaren heen ingeslopen was. Sommigen van ons lieten er, toen de kappers eenmaal weer opengingen, drastisch de schaar in te zetten, maar er waren er ook die besloten om alles maar eens zijn beloop te laten gaan.

Dat idee geeft de nieuwe hair look van Gigi Hadid. Toen Gigi zich na de geboorte van haar kindje weer op de catwalk (Versace) vertoonde, verraste ze iedereen met superlang haar. Voor de gelegenheid was het steil geföhnd (een haardracht waar Donatella Versace erg van houdt en die ze ook op zichzelf loslaat) maar gewoonlijk stylet het topmodel haar haar heel natuurlijk. Net alsof ze er een jaartje niet in de kapperstoel heeft gezeten (niets is natuurlijk minder waar; daar getuigde haar vlammend rode nieuwe haarkleur wel van.)

Gigi is niet de enige die voor zomer 2021 voor lange zwoele manen kiest. Steeds vaker zien we modellen met superlang haar. Bij Saint Laurent zagen we bovendien uitgesproken jaren ’70 hippie looks. Of deze hair looks nu met hair extensions waren verrijkt of niet, doet er niet toe. Feit is dat lange manen, héél lange manen terug in beeld. Supercool, als je het ons vraagt.

Tot slot een paar stijltips

Lang haar wordt helemaal up-to-date als je deze lengte met een pony combineert. Zo seventies, zo cool!

combineert. Zo seventies, zo cool! Voor een moderne hair look combineer je lang haar nu eens niet met zonnige highlights maar met een statement haarkleur : hoogblond, vlammend rood à la Gigi, kastanjebruin of zelfs zwart.

: hoogblond, vlammend rood à la Gigi, kastanjebruin of zelfs zwart. Maak een middenscheiding voor de hippie look.

voor de hippie look. Hoe draag je lang haar? Los , of course, met een natuurlijke slag . Op zijn hoogst kun je er wat kleine vlechtjes in maken waar je madeliefjes in steekt.

, of course, met een . Op zijn hoogst kun je er wat kleine vlechtjes in maken waar je madeliefjes in steekt. Lang haar met een bandana is voor zomer 2021 ook een schot in de roos!

En laat de zomer dan nu maar komen!

