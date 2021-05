Van een sneakertje onder een geklede jurk kijkt niemand meer op. Al sinds jaar en dag beïnvloedt de sportswear de mode. We hebben van alles voorbijzien komen (herinner je je de voetbalsokken in hooggehakte schoenen van Prada nog?). De grenzen voor sportswear en daywear zijn enorm vervaagd. Maar volgens de modetrends voor lente zomer 2021 zijn al deze items nu ook nog eens gepromoveerd tot volwaardige citywear. Deze zomers creëren we urban looks niet met rokken en broeken maar met old style gymbroekjes, korte sportbroekjes en leggings met daarop witte T-shirts en tanktops maar ook superchique jasjes. We geven je aantal stijltips mee.

Modetrends zomer 2021. Sportswear is de nieuwe citywear. 10x Stijltips

1. Draag een joggingpak onder een trench coat.

2. Draag van die dikke, witte sportsokken met strepen in mocassins(!).

3. Minder rigoureus: draag witte, klassieke sportsokken in je sportschoenen. Trek ze netjes op zoals je dat vroeger tijdens de gym op school deed.

4. Draag tennisshorts met een polo en een sportief technisch jack met daaronder sportschoenen en de onvermijdelijke witte sportsokken. Must: maak de look af met een it-bag!

5. Draag een kort, wijd sportbroekje met een blazer (deze combinatie is weer hot!) én een sport bh.

6. Of draag een wielrennerbroekje (nu wordt het spannend) met een hoodie, een bodywarmer, mocassins met sportsokken en haal er (wederom een must) een it-bag bij.

7. Draag jersey shorts met een hoodie en daarover een blauwwit gestreept overhemd (knoop het niet dicht maar draag het als een jasje).

8. Draag een joggingbroek in (houd je vast!) cowboy boots.

9. Haal je baseball pet weer tevoorschijn en draag hem te pas en te onpas.

Extra stijltip: draag een wit T-shirt of een jaren ’90 tanktop onder je oversize blauwwit gestreepte, opengeknoopte overhemd.

Laat je fantasie gaan. De modetrends voor lente zomer 2021 dagen je uit!

