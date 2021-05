Hebben we er net sterke, volle wenkbrauwen gekweekt, komt Kim Kardashian met bleached brows op de proppen. Is dat de komende wenkbrauwtrend voor 2021?

Gebleekte wenkbrauwen blijven ons achtervolgen. Jaren geleden schreven we er artikelen over vol. Gebleekte wenkbrauwen waren een big thing. Uiteindelijk werd deze make-uptrend om zeep geholpen door de rage rond de (Insta)brows die vol, dik, donker (think Cara Delevingne) en later ook uiterst verzorgd moesten zijn. De wenkbrauwtrends voor 2021 laten een natuurlijker beeld zien dat echter ‘verstoord’ lijkt te worden door de terugkeer van bleach brows die her en der weer opduiken.

Vorig jaar al haalden topmodel Gigi Hadid maar ook onze Doutzen Kroes de gebleekte wenkies weer (even) uit de kast en onlangs spotten we in een Instagram story niemand minder dan Kim Kardashian met bleach brows. De socialite betrok haar volgers bij de transformatie van haar wenkies door zichzelf met wenkbrauwverf te laten zien om vervolgens het resultaat te tonen: haar zwarte wenkbrauwen waren compleet weg gecamoufleerd, de haartjes hoogblond. Een blonde pruik voltooide de make-over, een look die bedoeld was voor een fotoshoot. Het resultaat was overdonderend.

Kim mag dan allang weer terug zijn naar haar eigen, kenmerkende sterke look – donker haar en donkere wenkbrauwen -, dat neemt niet weg dat het een teken aan de wand is. De make-up trends voor lente zomer 2021 laten een tweesplitsing zien: aan ene kant heb je de klassieke make-up looks, aan de andere kant is er een avant-gardistische stroming waarin geëxperimenteerd wordt met kleuren, vormen en texturen en waarin vrijheid en zelfexpressie het motto zijn.

Om maar te zeggen… vind je bleached brows intrigerend, voel je dan vrij om ermee te experimenteren, ongeacht of deze wenkies nu wel of niet onder de noemer make-up trends voor lente zomer 2021 zullen gaan vallen.

