Haarinspiratie nodig? Dan hebben we iets pittigs voor je: de hair look van model Sofia Steinberg. Neogotisch, superchic en in-trend!

De haartrends voor lente zomer 2021 zijn creatiever dan ooit. Alsof we na de lockdown(s) het maximale eruit willen halen. De haarsnitten zijn scherp of soft en aaibaar, het assortiment pony’s is groter dan ooit en de haarkleuren zijn wederom òf heel stoer of juist heel soft en natuurlijk.

Alle haarlengtes mogen, maar de favoriete lengte is wederom het halflange kapsel. Bob- en lobkapsels blijven de lieveling van fashion modellen en influencers. Daarmee is nog lang niet alles gezegd, want de haarstijlen voor lente zomer 2021 lopen enorm uiteen.

Houd je wel van een stoer kapsel dan kan model (Sofia) Steinberg je misschien inspireren. Sofia (beter bekend als ‘Steinberg’) maakte een blitscarrière als model en kleedt zich graag in broekpakken met das. Ze heeft een geheel eigen stijl die door de bekende modehuizen enorm op prijs wordt gesteld.

Steinberg is rebels, tegendraads, neogotisch maar tegelijkertijd ook enorm up-to-date. Haar halflange kapsel is volgens de allernieuwste haartrends geknipt: kaaklang met beweging in de haarpunten en een gordijntjespony (curtain bangs).

Maar het meest opvallende aan haar hair look is de gitzwarte haarkleur. De haarkleurtrends voor lente zomer 2021 zijn – kort door de bocht gezegd – zwart wit. Statement kleuren zijn hot! Steinberg is in-trend met haar gitzwarte haarkleur, zomer of niet. Laat het een eye opener voor ieder van ons zijn!

With love. xxx

