Halflange kapsels blijven een must voor 2021. De kapseltrends voor lente zomer 2021 laten verschillende haarsnitten voor trendy lob- en bobkapsels zien. Net zoals voor de andere haarlengtes zit er meer variatie en beweging in dan voorheen. Toen was het halflange kapseltje op één lengte dé trend. Beter nog als je het met een middenscheiding en in een klein, laag paardenstaartje droeg.

Kapseltrends voor halflange kapsels voor 2021

We lichten de meest opvallende haartrends voor lente zomer 2021 voor halflange kapsels voor je uit.

Nog steeds: halflange kapseltjes op één lengte .

. Hot: de middenscheiding maar ook de zijscheiding komt terug.

maar ook de zijscheiding komt terug. Het paardenstaartje is op z’n retour.

Nieuw: laagjes ! Er is weer heel veel aandacht voor beweging en volume, vooral voor de wat kortere kapseltjes

! Er is weer heel veel aandacht voor beweging en volume, vooral voor de wat kortere kapseltjes Trend alert: ghost layers. Interne laagjes die wat langere haarcoupes (lobkapsels) volume geven.

Statement pony’s . Voor een gewaagd halflang kapsels ga je voor een statement pony. Dat kan zijn: een brede ronde pony, een gordijntjespony of een micro-pony.

. Voor een gewaagd halflang kapsels ga je voor een statement pony. Dat kan zijn: een brede ronde pony, een gordijntjespony of een micro-pony. Seventies looks met pony en mullet (matje).

met pony en mullet (matje). Rode draad: respect voor de eigen haartextuur .

. Haarstyling: steil maar ook krul (hangt vooral van de eigen haartextuur af).

Trendy: wet looks!

Haartrends 2021. 9x Halflange kapsels

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en kies jouw nieuwe halflange kapsel voor lente zomer 2021.

TRENDYSTYLE