Kapseltrends 2021. Hip met een lange zijlok. 9x Kapsel ideeën. Foto: Charlotte Mesman

Zin in een nieuwe hair look? Ga voor een zijscheiding met lok volgens de allernieuwste hair stylingtrends voor 2021. Een scheiding met zijlok is goed voor een instant trendy look. Het is bovendien dé oplossing als je pony (te) lang is geworden en je geen tijd hebt om naar de kapper te gaan.

We zochten 9x kapsels met zijlok van de internationale catwalks voor je uit. Maar voordat we je er doorheen lopen, nog even dit:

Wist jij dat een zijscheiding ontzettend flatterend is? Anders dan een middenscheiding camoufleert deze haardracht asymmetrische gelaatstrekken .

Verder is een zijscheiding bijzonder anti-aging omdat het de gelaatstrekken die in de loop der tijd zijn aangescherpt, verzacht.

omdat het de gelaatstrekken die in de loop der tijd zijn aangescherpt, verzacht. Maar dat niet alleen. Ook als je jong bent, kan deze scheiding veel voor je doen. Een rond gezicht lijkt er namelijk slanker door. Alle reden dus om even met een zijlok te experimenteren.

#1 Lang haar met zijlok

Föhn lang haar mooi glad, toupeer het lichtjes boven op je hoofd voor wat extra volume en maak een zeer lage zijscheiding. Laat de volle kant over je voorhoofd lopen en doe het haar achter je oor.

#2 Halflang haar op één lengte

Kapseltrends 2021. Hip met een lange zijlok. 9x Kapsel ideeën. Photo: courtesy of Max Mara

Halflang haar op één lengte? Was en föhn het met behulp van een ronde borstel. Maak een zijscheiding en laat de volle kant over je gezicht vallen.

#3 Halflang kapsel met zijlok en wet look

Kapseltrends 2021. Hip met een lange zijlok. 9x Kapsel ideeën. Photo: courtesy of Sportmax

Voor een zomerse look geef je je halflange kapsel met zijlok een wet look mee. Alsof je zò uit het zwembad of de zee komt zetten.

#4 Zijlok met sierspeldje en wet look

Kapseltrends 2021. Hip met een lange zijlok. 9x Kapsel ideeën. Photo: courtesy of Versace

Houd je niet van haar in je gezicht (iets wat vooral zomers heel irritant kan zijn), fixeer je wet lo(o)k dan met een sierspeldje.

#5 Zijlok met speldjes

Haar trend report winter 2021 2022. De allernieuwste kapsels. Photo: courtesy of Fendi

Te korte pony voor een zijlok? Ook hier bieden speldjes uitkomt. Maak een zijscheiding en zet je haar aan weerszijden van je gezicht vast.

#6 Zijlok met waves

9x Trendy kapsels die iedereen kan hebben. Foto: Charlotte Mesman

Tijd voor een uitgebreide hair styling? Combineer een zijscheiding met finger waves. Supercool!

#7 Lange zijlok laten knippen?

Kapseltrends 2021. Hip met een lange zijlok. 9x Kapsel ideeën. Foto: Charlotte Mesman

De perfecte zijlok is gelaagd geknipt en kun je nog net achter je achter stoppen!

#8 Zijlokken met face framing

Kapseltrends 2021. Hip met een lange zijlok. 9x Kapsel ideeën. Foto: Charlotte Mesman

Combineer een zijscheiding met zijlokken die speels over je gezicht hangen en accentueer ze met face framing (highlights rond je gezicht).

#9 Lage zijscheiding met bouffant en paardenstaart

Kapseltrends 2021. Hip met een lange zijlok. 9x Kapsel ideeën. Foto: Charlotte Mesman

Last but not least: experimenteer met een lage zijscheiding en een halfhoge paardenstaart met bouffant (getoupeerd volume bovenop je hoofd). Juist dankzij de paardenstaart kun je het haar bovenop je hoofd goed opduwen!

