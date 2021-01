Wenkbrauwen zijn sinds jaar en dag een hot item. In korte tijd hebben we alle mogelijke wenkbrauwtrends voorbij zien komen. Vol, gestroomlijnd, omhoog geborsteld, natuurlijk, ‘virgin brows’, recht en masculien, ‘soap brows’. Het is bijna niet meer bij te houden. De allernieuwste wenkbrauwtrend voor lente zomer 2021 is net zo interessant. Lange wenkbrauwen zijn dé trend.

Wat je je bij lange wenkbrauwen moet voorstellen? Wenkbrauwen die vanaf je neus naar je slapen lopen en die niet ergens halverwege bruusk ophouden. Elk haartje telt! Ook dat haartje boven je neusbrug. Ook die haartjes richting je slapen! Lange wenkbrauwen’ zijn de nieuwe ‘volle wenkbrauwen’.

In 2021 werken we niet alleen in de breedte maar vooral in de lengte. Geef je wenkbrauwen ruim baan door hun natuurlijke vorm te volgen. Haal die haartjes boven je neus niet zomaar weg, en denk er vooral aan om aandacht te besteden aan de uiteinden van je wenkbrauwen. Jij ziet jezelf misschien niet van de zijkant maar je medemensen wél. Eén van de meest gemaakte make-upfouten is om juist dat detail te vergeten. Om de wenkbrauwlijn niet ver genoeg door te trekken…

Bekijk de foto’s maar eens en geef je wenkbrauwen voor 2021 een nieuwe twist mee. Maak ze net iets langer en laat net iets meer haartjes staan! Volg verder de natuurlijke vorm van je wenkbrauwen. Dat ben jij! Daar sta je voor.

