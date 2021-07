Beauty trends 2021. Winnende combinatie: zilvergrijze (of platina) haarkleuren plus rode lippenstift

De covid-epidemie heeft een lans gebroken voor grijs haar. Maar er komt ook een andere winnaar uit de bus: rode lippenstift. Het summum? Grijs (of hoogblond) haar plus rode lippen!

Beauty trends 2021. Winnende combinatie: zilvergrijze haarkleuren plus rode lippenstift. Foto: Charlotte Mesman

Wat hebben Andie MacDowell (1958), Jamie Lee Curtis (1958), Diane Keaton (1946), Cynthia Nixon (1966) en prinses Caroline van Monaco (1957) met elkaar gemeen? Hun zilvergrijze haarkleur.

Beauty trends 2021. Winnende combinatie: zilvergrijze haarkleuren plus rode lippenstift. Modeshow: Moschino zomer 2020. Foto: Mauro Pilotto

De covid-epidemie heeft ons leven uit balans gebracht (lees: geruïneerd) en tegelijkertijd taboes doorbroken. Corona-haarcoupes, uitgroei en zilvergrijze lokken zijn inmiddels algemeen geaccepteerd. Sterker nog: grijs haar wordt inmiddels enorm op prijs gesteld.

Beauty trends 2021. Winnende combinatie: zilvergrijze haarkleuren plus rode lippenstift. Modeshow: Moschino zomer 2020. Foto: Mauro Pilotto

Met andere woorden: grijs haar is supercool. Als je piepjong bent, kun je bewust voor deze haarkleur kiezen. Ben je minder jong, dan geldt hetzelfde: je kunt er bewust voor kiezen om je haar niet meer te verven. Show your true colors! Of ga voor grey blending.

Beauty trends 2021. Winnende combinatie: zilvergrijze haarkleuren plus rode lippenstift. Foto: Charlotte Mesman

Sinds de mondkapjes zijn afgeschaft, zit ook (felgekleurde) lippenstift weer in de lift. Laat dat even goed uitkomen :-)

Zilvergrijs of platinablond haar vraagt om een boost. Deze lichte haarkleuren kunnen de gezichtshuid een grauw en vermoeid aanzien geven. Een rode lippenstift maakt dat allemaal goed. Laten we het even voor je samenvatten.

Het advies van de beauty experts luidt als volgt: heb je grijs, platinablond of hoogblond haar, geef je lippen dan een vrolijke en felle kleur mee.

Vermijd beige of bruintinten. Ze doen je teint geen goed. Experimenteer daarentegen met rode tinten met een koude ondertoon. Ze zijn glamour en maken jong.

