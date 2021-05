Strandmode 2021. Deze bikini zijn puur glamour

Volgens de experts wordt het een mooie zomer. Tijd om de strandmode trends voor 2021 onder de loep te nemen. Houd je vast: we gaan voor glam looks!

Wet hair looks, zeesterren, neonkleuren, bikinitopjes met bandjes en goudkleurige gespen met Medusa-logo’s, zeemeermintopjes en sensuele rokken, gekleurde pumps en hooggehakte sandalen. Optimisme, hoop, verlangens, dromen. Word jij niet blij van deze woorden? Wij wel! Ze staan voor de badmode trends voor lente zomer 2021 en vertellen het verhaal van de collectie van Versace.

De zomercollectie van Versace is sensueel, vrouwelijk, sterk, optimistisch. Een droom van een collectie. Leidraad is de beachwear. Kleurrijke short suits worden geshowd met bikinitopjes en korte wielrennerbroekjes die onder meer geklede korte broekjes worden gedragen (lees: shorts over shorts!). Kun je het niet volgen (helemaal begrijpelijk), kijk dan even naar de foto’s.

Slank afkledende, kuitlange rokken met lage taille (lage tailles komen terug!) worden geshowd met bikinitopjes en minuscule vestjes en kleurrijke blouses. Zomerse pakjes in felle kleuren zijn verrijkt uitbundige prints met zeesterren én met roesjes.

Het was feest op de catwalk van Versace voor lente zomer 2021. Een explosie van kleur en sensualiteit zoals we die in tenminste één jaar niet hebben gezien. De boodschap is duidelijk. Geniet van het leven. Haal het onderste uit de kan. Draag een blazer en geklede shorts over je bikini. Ga voor een low waist rok en draag er een bikinitopje en superklein vestje op. Ga voor kleurrijke fantasieën. Droom van de zee. Maak er een superzomer van!

