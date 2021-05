Tie dye is opnieuw een modetrend, maar voor lente zomer 2021 wordt dit dessin nog uitbundiger, kleurrijker, vrijer. Haal die hippie in jou tevoorschijn!

Sinds een paar seizoenen is tie dye terug in het modebeeld. En we zijn er nog lang niet vanaf. De modetrends voor lente zomer 2021 borduren voort op het thema. Het dessin is uitbundiger en kleurrijker dan ooit. Niets (en niemand!) ontkomt eraan. T-shirts, maar ook tunieken, jassen, haarbanden, jeans, zelfs tassen en schoenen. Het is alsof we de lange winter in huis van ons willen afschudden door ons te hullen in het meest vrijgevochten dessin dat – het kan geen toeval zijn! – typerend is voor de rebelse jaren ’70.

Hoe draag je tie dye? Zoals jij wilt! Vrijer kun je niet zijn. Supercool zijn nog altijd de blauwwitte dessins die we de afgelopen seizoenen zagen. Draag een tie dye spijkerbroek met een wit T-shirt of een jaren ’90 hemdje en je bent up-to-date. Wil je nog een stap verder doen, ga dan voor een total tie dye denim look.

Heel inspirerend zijn de tie dye looks uit de Dior Cruise Collection 2021 waar tie dye items met ‘klassieke denim’ items werden gecombineerd. Met een wit topje, een lange ketting en een driehoekhoofddoekje is je look compleet. Oké, een it-bag is (voor de fashionista’s) natuurlijk ook een must.

Houd je van kleur, dan kun je deze zomer je hart ophalen aan de kleurrijke tie dye dessins. Dior is hier opnieuw een koploper maar zeker niet de enige. Er is keus te over, bij de topmerken maar ook bij de grote modeketens.

Lange jurken in zachte tie dye tinten, crop tops in pastelkleurtjes, haltertopjes met blauwwitte golfmotieven, minirokjes in tie dye, body’s, badpakken, en bikini’s, vissershoedjes… Zelfs tie dye joggingpakken zijn van de partij.

Of je nu voor een zachte print gaat in pastels of gedekte kleuren of voor explosie van kleuren, één ding is zeker: om tie dye kun je deze zomer niet heen.

Stijltip: tie dye laat zich niet altijd even gemakkelijk dragen. Wil je op safe gaan, ga dan voor de zachte of pastelkleurige versies.

