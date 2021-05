Haartrends lente zomer 2021. Geknoopte haarbanden

Leg je diademen en haarspeldjes met strass maar even weg. De haaraccessoires voor lente zomer 2021 gooien het over een andere boeg. We gaan aan de slag met bandana’s, hoofddoekjes en geknoopte haarbanden. Vooral die laatste trokken onze aandacht.

Op de catwalk van Dior voor lente zomer 2021 zagen we supercoole maar tegelijkertijd onpretentieuze, easy-going hair looks met geknoopte haarbanden voorbijkomen. De haarbanden, ontworpen door Stephen Jones voor Dior, hadden schitterende dessins en werden gedragen met nonchalante kapseltjes. Het idee erachter was dat het eruit moest zien alsof de modellen zelf hun haar hadden gedaan.

Dat hadden ze natuurlijk niet. De hair looks waren het werk van topkapper Guido Palau. Uitgangspunt was de natuurlijke textuur van het haar van elk model. Zo kwam het dat sommige modellen op de catwalk hun haarband in losse, dansende manen droegen terwijl andere modellen een combinatie van haarband en losse knot showden.

De look is lief, bijna naïef maar is uiteindelijk wel super stylish. En vrij eenvoudig na te doen. Was je haar, breng een volumiserend haarproduct aan en föhn het haar droog (maar niet steil). Maak een middenscheiding, vlecht het haar aan weerszijden van je hoofd tot losse vlechten en draai ze in een knotje dat je met speldjes vastzet. Doe de haarband in, trek wat haartjes rond je gezicht los en maak de look af met een paar etnische oorbellen.

Wil je voor de complete look gaan, omrand je ogen dan met een sterke, matte zwarte lijn met zachte, ronde vormen. Maak de look af met mascara en wenkbrauwgel. Voilà, jouw beauty look volgens de allernieuwste trends voor lente zomer 2021.

TRENDYSTYLE