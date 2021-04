Mode must-have voor zomer 2021. De bandana

De bandana is de nieuwe haarband. Update je look met een bandana. We hebben 9x stijltips voor je. Ga er direct mee aan de slag!

De bandana is de nieuwe haarband. Vorig jaar zomer zagen we dit haaraccessoire op de catwalks opduiken, al zagen we ‘m nog niet echt in het straatbeeld terug (wat wil je als er een epidemie aan de gang is?). Voor lente zomer 2021 verwachten we dat het er toch echt van gaat komen. De bandana is en blijft een regelrechte modetrend, een must-have waar je als fashionista niet omheen kunt!

Niet alleen is de bandana hip, dit sjaaltje is ook nog eens superpraktisch. Het is een ultiem remedium bij bad hair days én uitgroei! Wat ook héél prettig is, is dat deze mode must-have voor lente zomer 2021 je geen rib uit het lijf hoeft te kosten, zelfs niet als je voor een exemplaar van een bekend modehuis gaat.

De bandana is de nieuwe haarband! 9x Stijltips

Zoals gewoonlijk hebben we een aantal stijltips voor je. Zo draag je de bandana in lente zomer 2021.

1. Weer of geen weer, een bandana kan altijd!

2. Een bandana mag je overal bij dragen. Bij een zwierige seventies jurk maar ook bij een nette outfit met blazer.

3. Wat voor bandana? Supercool zijn zijden sjaaltjes met print, maar heel fashion forward zijn ook katoenen sjaaltjes met tie dye dessins en supertuttige kanten sjaaltjes.

4. Combineer een bandana met een pony. Zo’n look is super up-to-date!

5. Voor een jaren ’70 look draag je je bandana recht over je voorhoofd en knoop je ‘m op je achterhoofd vast.

6. Supercool is ook de jaren ’90 Carrie Bradshaw (Sex and the City) stijl: draag je sjaaltje wat meer naar achteren maar wel zò dat de haarlijn bedekt is en knoop het achter in je nek vast.

7. Experimenteer met tulbandachtige exemplaren zoals we die bij Dior voor lente zomer 2021 zagen. Maak de look af met zwarte eyeliner!

8. Ga voor een wat kleinere vierkante sjaal, vouw hem in een driehoek dubbel, knoop ‘m in je nek vast maar laat de punt van de driehoek achter op je hoofd opwippen (zie Dior Cruise Collection 2021)! Dit staat meisjesachtig jong.

9. Last but not least: loop op de modetrends voor herfst winter 2021 2022 vooruit met de sjaaltjes in Grace Kelly stijl zoals we die op de catwalk van Max Mara spotten.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren door deze modetrend.

