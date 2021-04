Nog even en we mogen weer een terrasje pakken. Vier dat heugelijke feit met een up-to-date look volgens de allernieuwste make-up en haartrends voor lente zomer 2021. We stelden een beauty gidsje voor je samen met hippe maar eenvoudige trends waar je direct mee aan de slag kan.

1. Maak je ogen op met zwarte kohl of eyeliner

Zwarte kohl en zware eyeliner zijn terug. Ga voor zwart omrande ogen. Intens en zwoel.

2. Ga voor gekleurde oogmake-up

Huiverig voor kleur? Gebruik make-upjes met fluweelzachte texturen die de kleuren als een aquarelachtige waas over je huid leggen.

3. Experimenteer met rode lippenstift!

In plaats van op je ogen kun je de focus ook op je mond leggen. Rode lippenstift is terug in beeld!

4. Wenkbrauwhaartjes tekenen

Een wenkbrauwpennetje is een must-have voor lente zomer 2021. Teken ontbrekende haartjes bij en borstel je wenkbrauwen omhoog. Fixeer het geheel met een wenkbrauwgel en je hebt een super brow!

5. Nagellak: snoeproze of zwart

De nagellak trends voor lente zomer 2021 zijn rustiger en eleganter dan voorafgaande jaren. Rainbow nails (elke nagel een andere kleur) zijn op z’n retour. Ga voor één enkele kleur (vergelijk het met de ton sur ton modetrend). Hip zijn: snoeproze of zwart.

6. Must-do: pedicure!

Of je nu al met blote voeten de deur uit kunt of niet, zorg dat je voeten er klaar voor zijn. Verwen jezelf met een pedicure.

7. Lang leve de bandana!

8. Investeer in een hippe zonnebril

9. Laat een pony knippen

10. Trend alert: baby lights

Verder hoef je nog maar één ding te doen: be happy!

