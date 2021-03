Modetrends lente zomer 2021. Trend alert: sandalen

De schoenentrends voor lente zomer 2021 laten opvallend veel sandalen zien. Plat of met (half)hoge hak, met vooral veel bandjes, en liefst met een uitzonderlijke vormgeving. Voor wat betreft platte sandalen en slippers is ‘chunky‘ nog steeds het sleutelwoord. De grove vormen die ‘back to nature’ schreeuwen, contrasteer je met ultraverzorgde voetjes. Alleen als je voeten gezien mogen worden, is zo’n lompe sandaal trendy.

En dan hebben we het niet over nagellak :-) Dat is de allerlaatste stap. Wil jij het komende seizoen met je sandalen – vrouwelijk en met hoge hak of ‘fugly’ (f*cking ugly!) – een goed figuur slaan, dan moeten je voeten er puntgaaf uitzien. Je hielen moeten glad zijn, en de huid van je voeten goed gehydrateerd en soepel.

Laat je inspireren door de sandalentrends voor lente zomer 2021 om je voeten eens extra te verwennen. Het is er nù de tijd voor.

Voor superzachte voetjes en gladde hielen zonder kloofjes hebben we een gouden tip voor je: investeer in een lasergeslepen voetvijl van hoogwaardige kwaliteit. Het maakt echt verschil.

TRENDYSTYLE