De allernieuwste, handgemaakte sandalen van Giuseppe Zanotti zijn kunstwerken in zilver- en goudkleurig leer met koralen, gekleurde kristallen en zelfs een juweel in de vorm van een vis. Dit moet je zien!

Sandalentrend 2021. Koralen en vissen aan je voeten. Photo: courtesy of Giuseppe Zanotti

De zee en zijn kleuren aan je voeten. Dat is het thema van het Giuseppe Zanotti Icons project (voor wie Zanotti niet kent: Giuseppe Zanotti is een wereldwijd bekende Italiaanse modeontwerper, gespecialiseerd in luxe high class schoenen met een supervrouwelijke touch). Deel 3 van het Icons project heet Coralli (letterlijk vertaald: Koralen). Twee handgemaakte sandalen vertellen een zomers verhaal.

De ‘Koralen’ zijn geraffineerde en vermakelijke sandalen die de terugkeer van de zomer en van een (bijna vergeten) glamour stijl vieren. De platte sandaal is een teenslipper in goudkleurig leer met een juweel in de vorm van een vis met gekleurde kristallen. De sandaal met hoge stilettohak is gemaakt van zilverkleurig leer met een koraal die wederom met kristallen is versierd.

‘In deze fantastische schoenen komen de schittering van de zee, de kleuren van de tropen, het optimisme van de natuur tot leven,’ verklaart Giuseppe Zanotti. ‘Deze sandalen vertegenwoordigen alles war ik qua stil van houd – glamour, kleur, decoratie – en ze zijn ook symbolisch in een tijd waarin zoveel vrouwen weer van het leven beginnen te genieten. Ze vertegenwoordigen de hoop en het optimisme die we allemaal delen.‘

Om de lancering van de Coralli te vieren, heeft het Maison de samenwerking met de kunstenaar en activiste Laetitia Ky vernieuwd. Ky staat bekend om haar complexe, ironische en provocerende hair sculptures en heeft nieuwe kunstwerken gecreëerd die zijn geïnspireerd op de Jewels of the Sea-serie.

‘Het is onmogelijk om je onzeker te voelen als je deze creaties draagt,’ zegt Laetitia Ky. “Het kleurenpalet, de creativiteit, het vakmanschap – deze elementen komen allemaal samen in deze extreem chique schoenen.’

Bekijk de foto’s van Zanotti’s waanzinnige glamour sandalen maar eens. Op zich zijn het al heerlijke droombeelden die in deze zomershete dagen ook nog eens verkoelend werken.

