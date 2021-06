Worstel je nog steeds met de vraag ‘pony of niet’? De allernieuwste pony in de kapselwereld haalt je ongetwijfeld over de streep.

Kapseltrends 2021. Deze pony is de grote zomerhit! Photo: courtesy of Etro FW 2021 2022

De kapseltrends voor lente zomer 2021 laten een terugkeer van gelaagde haarsnitten zien. Jarenlang hebben we ons haar netjes op één lengte laten knippen. Op de fashion catwalks zagen we een eenheidsworst van klassieke, lange haren voorbijkomen. De afgelopen seizoenen is daar verandering in gekomen, zowel op de catwalks als op straat. Het halflange kapsel werd de grote favoriet en ook korte kapsels wonnen aan populariteit.

De stap naar haarsnitten met creatievere vormen was toen snel gezet. Zo kwamen gelaagde kapsels weer in beeld. Ze zijn fantastisch om spannende vormen, volume en beweging mee te creëren.

Een favoriete kapseltrend voor lente zomer 2021 is: ghost layers. Dit zijn laagjes aan de ‘binnenkant’ van je kapsel. Van buitenaf zijn ze niet te zien. Het effect? Meer volume en een kapsel dat ogenschijnlijk op één lengte is geknipt.

Een andere supermoderne kapseltrends voor 2021 is: lagen MAAR met rechte punten. Deze combinatie van technieken geeft enorm spannende effecten en is vooral geschikt voor halflange kapsels. Je krijgt beweging maar de haarpunten zijn bot en recht afgeknipt.

Voor de allernieuwste ponytrend trek je deze lijn door. Het gaat wederom om een combinatie van een laagjestechniek en rechte punten want de allernieuwste pony is: vrij lang, met rechte haarpunten in het midden en een wat langere en gelaagde afwerking richting weerszijden van het gezicht.

Deze pony lijkt een beetje op de gordijntjespony (die iedereen goed staat!) maar gaat net een stapje verder waardoor het effect zoveel moderner is. Het is de jaren 2021 twist op een seventies pony. De up-to-date touch die tot nu toe ontbrak.

Bijkomend voordeeltje: de pony is gemakkelijk te onderhouden en groeit mooi uit in een gordijntjespony die je open of opzij kunt stylen. Voor het geval je net zo’n haat-liefde verhouding met de pony hebt als wij :-)

