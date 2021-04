Haarkleurtrends 2021. Uit: highlights. In: microlights, balayage en color block

De haarkleurtrends voor 2021 zijn bijzonder mooi en vernieuwend. Nieuw zijn niet alleen de kleuren maar ook de (toepassing van de) technieken. Sta je op het punt om voor het komende zomerseizoen, zoals gewoonlijk, highlights te laten zetten? Prima, want highlights staan zonnig en zomers maar weet wel dat er méér is onder de zon. De haarkleuren voor lente zomer 2021 zijn enerzijds zacht en delicaat, anderzijds intens en ‘color block’. Al deze haarkleuren zijn geïnspireerd door de natuur en natuurlijke kleurschakeringen.

Zachte delicate haarkleuren voor lente zomer 2021

Qua zachte en delicate haarkleuren voor lente zomer 2021 moet je denken aan de kleuren van stenen, aan delicate beigetinten en aan lichtbruine en rokerige kleuren die eerder op een lichte dan op een donkere basis worden gezet.

Intense en verzadigde haarkleuren voor lente zomer 2021

Aan de andere kant gaan we ook intense haarkleuren zien. Ook deze kleuren zijn aan de natuur ontleend. Denk aan Bourgondisch rood, kastanje, koperrood, ebbenhout, inktzwart.

Organische kleurschakeringen

Of je nu voor een delicate, softe haarkleur gaat of voor een intense haarkleur, kenmerkend voor een up-to-date look zijn de kleurschakeringen. Die zijn heel subtiel en worden niet verkregen met highlights maar met kleurtechnieken als microlights, balayage en color block. Daarmee worden superkleine kleurverschillen in het haar aangebracht, zoals je die ook in terugziet in de adernetwerken van bladeren of in de tekening van de gevederde blaadjes van bijvoorbeeld de jacarandaboom. Het haar krijgt met deze kleurnuances een multidimensionaal effect met een geraffineerde, bijna mysterieuze uitstraling.

Dit soort haarkleuren zagen we al op de catwalks voor lente zomer 2021 en kwamen in uitversterkte versie op de runways voor herfst winter 2021 2022 terug. Een sprekend voorbeeld is de rode haarkleur van topmodel Gigi Hadid op de catwalk van Versace. Schitterend kleurnuances in kastanjebruin en roodtinten zagen we ook bij Valentino en Dior. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

