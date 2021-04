April is zo’n maand waarin we vaak niet weten hoe we ons moeten kleden, vooral als het weer het laat afweten. Maar dit jaar hoef je niet met je handen in het haar voor je kledingkast te staan. De modetrends voor lente zomer 2021 maken je het héél gemakkelijk. Met een goed gekozen joggingpak (ja, je leest het goed!) en een lange jas creëer je een coole look die voor (bijna) alle gelegenheden geschikt is.

Natuurlijk schiet je niet zomaar het eerste het beste joggingpak aan. Hetzelfde geldt voor je jas én modeaccessoires. Er zijn een paar dingen waar je op moet letten.

Je joggingpak moet er onberispelijk uitzien. Geen vlekken, geen zitknieën in je broek, geen verwassen materialen. Oversize volumes zijn het meest geschikt, zowel voor de broek als voor de top. Voor een sportieve look kies je een joggingbroek met elastische boorden bij de enkels, voor een gekledere look ga je voor rechte, wijde pijpen. Voor een up-to-date look combineer je de broek met een hoodie. Over je joggingpak draag je een lange jas. Voor een casual look ga je voor een ongevoerd model met een minimalistische snit en weinig details. Volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 kies je al je kledingstukken in dezelfde kleur. Ton sur ton is dé trend van nu. Ga bij voorkeur voor zachte modekleuren als boter, vanille, saliegroen, bleekblauw of kies klassiekers als donkerblauw, wit en zwart. Onder je outfit draag je sneakers of, als het weer het toelaat, platte sandalen. Completeer de look met naturel modeaccessoires. Houd je make-up natuurlijk. Klik hier voor tips & tricks.

Simpel, cool, comfy én chic. Laat je inspireren door deze coole modelook voor voorjaar 2021. Nog meer (joggingbroeken) inspiratie nodig? Scroll even verder!

