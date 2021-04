Wenkbrauwtrends lente zomer 2021. Omhoog kammen, die wenkbrauwhaartjes!

De afgelopen weken heeft make-up artist Ines Borgonjon ons wegwijs gemaakt in de wirwar van de make-up trends voor lente zomer 2021 die MAC Cosmetics heeft ondergebracht in vier macro categorieën: Natural (focus op een frisse huid), Glam (eyeliner!), Blur (supermooie waaskleurtjes) en DIY (free style!). Een rode lijn in al deze make-up trends is de aandacht voor de wenkbrauwen. Natuurlijk wilden we daar meer over weten.

‘Ook in de make-up voor lente zomer 2021 krijgen de wenkbrauwen weer heel veel aandacht’, vertelt Ines Borgonjon. ‘Dat is niets nieuws want ze waren de vorige seizoenen ook al belangrijk, maar door de mondkapjes die we dragen en die een groot deel van ons gezicht bedekken, staan ze nog meer in de picture.’

‘Je wenkbrauwen geven je expressie. Daarom is het goed er aandacht aan te besteden. De make-up trend voor lente zomer 2021 laat meer en meer wenkbrauwen zien die mooi vol geborsteld zijn.’

‘Als je van jezelf al volle wenkbrauwen hebt, dan heb je dit seizoen genoeg aan een gekleurde of een transparante wenkbrauwgel mooi in model brengen. Heb je die minder volle wenkbrauwen, bijvoorbeeld weinig haartjes of dunnere wenkbrauwen, dan is het de trend om alléén de ontbrekende haartjes bij te tekenen.’

‘In plaats van met een wenkbrauwpotlood of poeder de wenkbrauwen in te kleuren, ga je ontbrekende haartjes één voor één reconstrueren. Het is een precisiewerkje waar tegenwoordig allerlei tools voor te vinden zijn. Een voorbeeld is Shape & Shape Brow Tint (MAC Cosmetics). Dat is een soort pennetje in zachte taupekleuren.’

Dé wenkbrauwtrend voor lente zomer 2021: mooie volle wenkbrauwen waarbij je de haarstructuren nog ziet.

‘De trend is dus: haartjes bijtekenen. Vervolgens kam je ze mooi én met volume naar boven. Eén ding dat we zeker nìet, is niet te hard aflijnen. Dat wordt niet meer zo vaak gedaan. Dat zie je ook in brow bars waar (semi)-permanente wenkbrauwen worden getekend. Ook daar is het de trend om echt de haarstructuren na te bootsen. De haartjes worden tussen je eigen haartjes getekend zodat je wenkbrauwen een vol en natuurlijk aanzien krijgen.’

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Met dank aan Ines Borgonjon , Senior Global Artist MAC Cosmetics. Dank ook aan Gaby Zonnevijlle, UPR Netherlands