Bij de Dolce & Gabbana fashion show was het dollen geblazen. De mannelijke modellen lieten zich van hun beste kant zien. Geniet van het mannelijk schoon!

Milan Fashion Week zomer 2022. Coole mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana. Foto: Charlotte Mesman

Het is Men’s Fashion Week in Milaan (en wij zijn erbij)! Op de catwalks showen de allernieuwste herencollecties voor zomer 2022. Net zo interessant als die mooie kleren zijn – we moeten het toegeven – de mannen die de designercreaties showen.

Bij Dolce & Gabbana fotografeerden we het mannelijk schoon. De cast van mannelijke modellen was opmerkelijk. De types liepen uiteen van klassieke beauties & cuties met indringende blauwe ogen en sterke kaken tot alternatieve typen met geblondeerd haar en allerlei personages met een unieke uitstraling. Na afloop van de catwalkshow gingen de heren los voor een geweldige fotosessie.

Bekijk onze foto’s maar eens en geniet van die mooie koppen en alle gekke streken die de heren uithaalden. Het was dollen geblazen. De heren maakten het bont en imiteerden zelfs hun vrouwelijke collega’s met allerlei quasi-sensuele poses. Wij genoten ervan! Een beetje vrolijkheid kunnen we tijdens deze magere Men’s Fashion Week met maar drie shows (in plaats van de gebruikelijke 50 à 60 evenementen) wel gebruiken.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE