Mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana tijdens de Milan Fashion Week zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Het is Men’s Fashion Week (zomer 2022) in Milaan en wij staan met onze camera’s paraat om de mannelijke modellen voor je te vereeuwigen.

Mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana tijdens de Milan Fashion Week zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana tijdens de Milan Fashion Week zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Gisteren publiceerde ik een kleine fotoreportage van de heren bij Dolce & Gabbana. De foto’s waren door mij gemaakt. Vandaag hebben we een selectie van de foto’s van ADVERSUS, het ‘broertje’ van TRENDYSTYLE, voor je (zie de foto’s op deze pagina).

Mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana tijdens de Milan Fashion Week zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana tijdens de Milan Fashion Week zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Het is grappig om te zien hoe verschillend ADVERSUS en yours truly de taferelen die we bij Dolce & Gabbana interpreteerden. Vergelijk de beide fotoreportages maar eens. Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus :-)

Mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana tijdens de Milan Fashion Week zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana tijdens de Milan Fashion Week zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Liefs uit drukkend heet Milaan. Charlotte xxx