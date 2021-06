Modetrends en streetstyle mode vanuit Milaan. Trend alert: fantasieën en felle kleuren! Men’s Fashion Week zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

Je kunt zoveel catwalkfoto’s bekijken als je wilt, een goed beeld van de allernieuwste mode krijg je pas als je het op straat ziet dragen. Dat is waarom wij zo dol zijn op de internationale modeweken. Want daar zie je hoe de modepeople-tjes en influencers de collecties van de modehuizen interpreteren.

Modetrends en streetstyle mode vanuit Milaan. Trend alert: fantasieën en felle kleuren! Men’s Fashion Week zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

Tijdens de modeshow van Etro gaven we onze ogen de kost en fotografeerden we zoveel mogelijk interessante streetstyle outfits voor je. Het was drukkend heet en de vrouwelijke genodigden gingen kleurrijk (en schaars) gekleed. Etro staat bekend om zijn modeprints en het wemelde dan ook van de fantasieën. Opvallend waren de felle kleuren. Gewoonlijk gaat dit Italiaanse modehuis voor meer gedekte tinten met een etnische of vintage twist.

Modetrends en streetstyle mode vanuit Milaan. Trend alert: fantasieën en felle kleuren! Men’s Fashion Week zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. We signaleren je de spijkerbroeken (wit en wijd, blauw met scheuren in oversize formaat) en de mini-jurkjes, vaak met brede ceintuur in de taille. Een andere trend is de blouse die geknoopt wordt gedraagt zodat een stukje blote buik te zien is.

Modetrends en streetstyle mode vanuit Milaan. Trend alert: fantasieën en felle kleuren! Men’s Fashion Week zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

Veel geziene modeaccessoires waren het rieten mandje en de touw sandalen. Maar er was nog veel meer te zien. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en doe ideeën op voor jouw modelook voor zomer 2021.

Modetrends en streetstyle mode vanuit Milaan. Trend alert: fantasieën en felle kleuren! Men’s Fashion Week zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

Modetrends en streetstyle mode vanuit Milaan. Trend alert: fantasieën en felle kleuren! Men’s Fashion Week zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

Modetrends en streetstyle mode vanuit Milaan. Trend alert: fantasieën en felle kleuren! Men’s Fashion Week zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE