De Men’s Fashion Week voor zomer 2022 in Milaan was ‘klein maar fijn’. Dit zijn de beste streetstyle looks. Laat je inspireren (en ontwikkel je eigen stijl!)

De beste streetstyle looks van de Men’s Fashion Week in Milaan. Bij Giorgio Armani. Foto: Charlotte Mesman

Geloof het of niet, maar de Men’s Fashion Week voor zomer 2022 is alweer voorbij. Er waren welgeteld drie fashionshows: Dolce & Gabbana, Etro en – als hekkensluiter – Giorgio Armani. Het is alweer tijd om conclusies te trekken. Of misschien is het maar beter om geen conclusies te trekken :-)

De beste streetstyle looks van de Men’s Fashion Week in Milaan. Samantha De Reviziis bij Etro. Foto: Charlotte Mesman

De beste streetstyle looks van de Men’s Fashion Week in Milaan. Samantha De Reviziis bij Dolce & Gabbana. Foto: Charlotte Mesman

We maakten een selectie van de beste streetstyle mode looks voor je. Het was niet gemakkelijk want het aantal genodigden per show was klein en de influencers die gewoonlijk rond de showlocaties rondhangen was op een handje te tellen.

De outfits die we bij de modeshows zagen, weerspiegelden de stijl van de modehuizen die showden. Omdat het om de herencollecties ging, waren in de vrouwen dit keer in de minderheid.

Maar we zochten de beste vrouwelijke streetstyle looks voor je bij elkaar. Het Leitmotiv is volgens ons: durven. Durf klassiek te zijn, durf die hoed te dragen, durf die zijden sjaal in je haar te knopen, durf jezelf te zijn, durf uit te dragen wie je bent. Romantisch, jong & wild, klassiek, trendy, avant-gardistisch, modieus. Volg je eigen stijl.

Modetrends en streetstyle mode vanuit Milaan. Trend alert: fantasieën en felle kleuren! Men’s Fashion Week zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

