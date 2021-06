Korte kapsels en wet looks. Het zijn en blijven ultieme kapseltrends, ook voor volgend jaar zomer (2022). Dat zagen we bevestigd bij Giorgio Armani. Copy the look!

Kapseltrends 2021. Coole wet looks voor korte kapsels bij Giorgio Armani. Model: Anne Lailach

In Giorgio Armani’s herenshow voor zomer 2022 liepen ook vrouwelijke modellen mee en dat was verfrissend. Tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan was er toch al bar weinig te zien (er waren slechts DRIE fysieke shows!). Elke glimp die we van trends en mode&beauty ideeën konden opvangen, was meer dan welkom. Zoals dit korte kapsel van het Duitse model Anne Lailach, vers van Armani’s runway.

Giorgio Armani staat bekend om zijn voorliefde voor korte kapsels. Op zijn catwalks komen we vaak modellen met een androgyne look tegen. Het korte kapsel van Anne Lailach past in dit plaatje.

Rond kort kapsel met korte rafelige pony

Anne’s korte kapsel is rond geknipt met korte zijkanten, een licht opgeknipte achterkant en een korte, rafelige pony die in het midden nog net iets korter is. Het is een ultramoderne haarcoupe waar overigens wel wat lef voor nodig is.

Wet looks

Voor de fashion show voor zomer 2022 had Giorgio Armani de vrouwelijke modellen een wet look laten aanmeten. Anne’s korte pony was daarbij met een scheiding naar achteren gebracht. Aan de zijkanten was het haar tegen het hoofd gestyled met een speels plukje voor de oren. Van voren kreeg je de indruk dat Anne lang haar had, maar draaide ze zich om dan werd meteen duidelijk dat haar haar superkort geknipt was en dat het ook van achteren met wet gel was bewerkt.

Veelzijdige korte kapsels

Deze wet look laat zien dat je met korte kapsels, anders dan wel gedacht wordt, hoe kort ook, altijd nog verschillende looks kunt creëren. Veelzijdigheid is dan ook een criterium voor de korte kapsels voor zomer 2021 (en 2022). Je moet met je haarsnit alle kanten op kunnen. Een wet look is altijd een mogelijkheid.

Rommelige wet looks

Haartrends lente zomer 2021. Hair styling trend: de wet look! Photo: courtesy of Versace

Wet looks zijn de ultieme haartrend voor zomer 2021 (en blijkbaar ook voor 2022). Overigens kun je met wet looks op zich verschillende kanten op. Je kunt het haar met glossy gel strak tegen je hoofd ‘plakken’ (zie de foto hieronder) maar je kunt er ook een meer natuurlijke twist aan geven met kamstrepen en beweging en volume, zoals bij Giorgio Armani. Dit soort ‘rommelige’ wet looks (om het maar even oneerbiedig te zeggen) hebben deze zomer de voorkeur en zijn ook geschikt voor halflange en lange kapsels.

Gelkapsels bij Dolce & Gabbana. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw zomer hair look.

