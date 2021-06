Spijkershorts zijn (opnieuw) de zomerhit! Ook tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan ontkwamen we er niet aan :-)

Streetstyle mode 2021 tijdens de Milan Fashion Week. Spijkershorts. Foto: ADVERSUS

Waar je ook kijkt, overal zie je tegenwoordig meisjes (en vrouwen) in spijkershorts. Spijkershorts zijn opnieuw een supervette modetrend. Ook in Milaan zagen we ze overal (en niet altijd even stijlvol) dragen. Tieners, modellen, fashion people-tjes (maar dan alleen de jongeren) paradeerden in superkorte broekjes door de Italiaanse modestad.

Streetstyle mode 2021 tijdens de Milan Fashion Week. Spijkershorts. Foto: ADVERSUS

Streetstyle mode 2021 tijdens de Milan Fashion Week. Spijkershorts. Foto: Charlotte Mesman

De meest geliefde spijkershorts voor zomer 2021 zijn lichtblauw, slim fit (maar niet superstrak) met hoge taille en afgeknipte pijpen. We zagen ze dragen met romantisch topjes of met simpel hemdjes. Eronder draag je sneakers of All Stars maar ook met zwarte enkellaarsjes of platte sandalen ben je up-to-date (zie de foto’s).

De beste streetstyle looks van de Men’s Fashion Week in Milaan. Modellen bij Giorgio Armani. Foto: Charlotte Mesman

Streetstyle mode 2021 tijdens de Milan Fashion Week. Spijkershorts. Foto: Charlotte Mesman

Tip: voor een meer geklede look draag je je spijkershorts met een blazer zoals we dat op de catwalk van Celine voor zomer 2021 zagen. Daar mag dan wel weer een sportbeha onder :-)

Modetrends lente zomer 2021. Spijkershorts. Photo: courtesy of Celine

Let op! Voor een trendy modelook is de keuze van je modeaccessoires heel belangrijk. Ga voor kleine tasjes, voor een baretje (als je durft) en geef je kapsel een trendy twist mee met een wetlook zoals de modellen bij Giorgio Armani.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE