Mode accessoires zomer 2021. Over-accessorizing is de trend! Foto: Charlotte Mesman

Tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan was het overduidelijk: over-accessorizing is nog steeds een supertrend. More is more, is het motto. Hoe meer accessoires je draagt, hoe cooler je look. Maar let op! Het moet allemaal wel stijlvol blijven. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens, lees onze stijltips en ga dan aan de slag.

12x Stijltips om stijlvol te (over)-accessorizen

1. Haal al je bijous tevoorschijn en verspreid ze over je bed.

2. Maak categorieën: goud, zilver, kleur, verfijnd, statement items, etnisch, enzovoorts. Zo kun je gemakkelijk combinaties leggen.

3. Wees niet bang om te overdrijven. Je kunt gerust vier à vijf kettinkjes en vijf à zes ringen plus een aantal armbanden en oorbellen bij elkaar dragen, zolang de combinaties maar goed zijn. Wil je op safe gaan, draag dan bijous in dezelfde stijl bij elkaar.

4. Voor kettingen geldt: werk in laagjes. Draag verschillende lengtes bij elkaar zodat elke hanger tot zijn recht komt.

5. Stem je oorbellen op je kettingen af. Of omgekeerd; als je supercoole oorbellen hebt, kun je die als uitgangspunt nemen en je kettingen erop afstemmen. Zolang het maar bij elkaar past, gaat alles goed.



6. Zilver en goud mag je tegenwoordig mixen maar voor een gegarandeerd stijlvol resultaat kies je voor één van de twee.

7. Goud staat bij mooi zachte zomerse kleuren (pastels) en natuurlijke tinten; zilver is cool bij spijkergoed en bij donkere kleuren.

8. Parels kun je overal bij dragen. Bij goud en zilver en bij elke kleur outfit.

9. Ga je voor meerdere ringen, bedeel de sterrol dan toe aan één opvallende ring en maak de look af met meerdere minder opvallende ringetjes.

10. Draag je veel ringen, dan eisen je handen de aandacht op. Een manicure is een must; gekleurde nagellak past in dit plaatje.

11. Kies je tas met zorg en draag ‘m in je hand zodat je ringen goed uitkomen. Een tas met een goudkleurige ketting matcht natuurlijk super met goudkleurige bijous.

12. Ga op zoek naar aparte, unieke accessoires zoals het kettinkje voor het mondkapje waarvan je op deze foto de achterkant ziet. Maak van unieke accessoires je signatuur!

