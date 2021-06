Als het op modellen aankomt, is Nederland een topleverancier. We hebben een (groot) aantal toppers. Parker van Noord bijvoorbeeld. Dit supermodel is schandalig knap!

Mannelijke modellen bij Etro tijdens de Milan Fashion Week zomer 2022. Model: Parker van Noord. Foto: Charlotte Mesman

Als je Nederlands topmodel Parker van Noord ziet, dan begrijp je meteen dat je met een ‘klasse apart’ te maken hebt. Als Parker na afloop van de Etro modeshow voor zomer 2022 in Milaan als eerste model naar buiten komt, lijkt het alsof de hele wereld opeens om hem begint te draaien.

Mannelijke modellen bij Etro tijdens de Milan Fashion Week zomer 2022. Model: Parker van Noord. Foto: Charlotte Mesman

Mannelijke modellen zijn superknap (bekijk de andere foto’s maar eens) maar deze jongen heeft meer in zijn mars. Hij heeft de allure van de topmodellen van weleer. Het heeft niet alleen met uiterlijk te maken, maar veel meer met uitstraling en energie (als we even zweverig mogen doen).

Mannelijke modellen bij Etro tijdens de Milan Fashion Week zomer 2022. Model: Edoardo Sebastianelli. Foto: Charlotte Mesman

Natuurlijk valt onze blik op zijn afgetrainde lijf, de gespierde armen die uit een simpel wit hemd steken, de knappe kop met de ietwat ironische glimlach. Zonder een woord te zeggen, baant ons topmodel zich door de menigte en verdwijnt hij om de hoek. Hij houdt een kind bij de hand. Misschien een broertje? Een topmodel in spe? Voelt Parker zich op dit moment als zijn vader, Nederlands supermodel Andre van Noord, die helaas niet meer is en die eens zijn zoontje (Parker dus) op jonge leeftijd in de modewereld introduceerde?

Mannelijke modellen bij Etro tijdens de Milan Fashion Week zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

Nederland kan prat gaan een groot aantal supermodellen. Doutzen Kroes is natuurlijk het schoolvoorbeeld. Qua mannen is Mark Vanderloo wereldberoemd. Maar er zijn er nog véél meer. Nederlandse modellen zijn enorm gewild in de modewereld. Nederlanders hebben niet alleen het ‘juiste uiterlijk’ maar ook de juiste spirit, attitude en professionaliteit, krijgen we keer op keer van de modellenbureaus te horen.

Mannelijke modellen bij Etro tijdens de Milan Fashion Week zomer 2022. Model: Martijn Faaij. Foto: Charlotte Mesman

Overigens was Parker van Noord natuurlijk niet het enige model bij Etro. En zelfs niet het enige Nederlandse model. Bij deze modeshow in Milaan liepen we ook Martijn Faaij tegen het lijf. Verder is het Franse model Lucas El Bali (zie de foto’s) noemenswaardig. Hij stal de show met zijn malle fratsen, verstopte zich achter een auto en waagde zijn leven op z’n skateboard.

Mannelijke modellen bij Etro tijdens de Milan Fashion Week zomer 2022. Model: Lucas El Bali. Foto: Charlotte Mesman

Mannelijke modellen bij Etro tijdens de Milan Fashion Week zomer 2022. Model: Lucas El Bali. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk onze foto’s maar eens en geniet van het mannelijk schoon van de Men’s Fashion Week.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE