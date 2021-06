Saint Laurent denim herfst 2021. Photo: courtesy of Saint Laurent

Terwijl wij ons klaarmaken voor een hopelijk zinderende zomer 2021 stromen de persberichten met de allernieuwste modecollecties voor de komende herfst binnen. Dit is de denim collectie van Saint Laurent.

Saint Laurent denim herfst 2021. Photo: courtesy of Saint Laurent

Vintage maar eigentijds, eighties maar modern. De allernieuwste denim collectie van Saint Laurent knipoogt naar het verleden en glimlacht naar de toekomst.

Saint Laurent denim herfst 2021. Photo: courtesy of Saint Laurent

Aan de ene kant zien we keurige spijkerbroeken met hoge taille en rechte pijpen. Ze worden geshowd blouses (wit en in spijkergoed) die open worden gedragen. Over zo’n open geknoopte blouse kun je dan weer een ruitjesblazer dragen zodat het geheel toch enigszins ‘decent’ is.

Saint Laurent denim herfst 2021. Photo: courtesy of Saint Laurent

Aan de andere kant zien we vintage spijkergoed met scheuren in jaren ’80 stijl. De spijkershorts zijn gecombineerd met een oversize spijkerjack met grote schouders. Je kunt er al dan niet een opvallende ceintuur bij halen. Onder het spijkerjack draag je, volgens Saint Laurent niets of ten hoogste een zwarte sporttop.

Saint Laurent denim herfst 2021. Photo: courtesy of Saint Laurent

Bekijk de foto’s maar eens en let ook op de seventies kapsels (lang haar met een Birkin pony) want die zijn supercool! Laat je inspireren voor jouw zomer 2021 modelook!

