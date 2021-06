De bruidskapsels voor 2021? Dit zijn de trends!

Luchtige opsteekkapsels, ingevlochten lokken, beweeglijke paardenstaarten, golvende losse manen, verse veldbloemen, parels en strass. Je hoeft niet meer met een kappershoofd dat stijf staat van de haarlak voor het altaar te verschijnen. Tegenwoordig mag alles wat losser. Dat geldt niet alleen voor de bruidskapsels maar ook voor de bruidsjurken en mode accessoires (trouwen op blote voeten is een trend, net zoals bruiden op slippers, sandalen of sneakers).

Qua bruidskapsel kun je kiezen voor lange, losse manen met een nonchalante slag of golfbeweging. Voor het echte hippie gevoel draag je een krans van echte bloemen om je hoofd. Maar je kunt ook voor een opsteekkapsel gaan, bijvoorbeeld een luchtige knot met heel veel losse lokjes die je gezicht als een wolk omlijsten.

Vlechtkapsels zijn ook enorm populair en daar mag je creatief mee omspringen. Denk aan ingevlochten haar achter op je hoofd. Het mag best meer dan één vlecht zijn en je kunt er allerlei vormen aan geven. Vermijd al te symmetrische kapsels en combineer dikke en kleine vlechtjes met elkaar. Vergeet niet om weer wat dromerige lokjes los te trekken!

Luisa Beccaria, make-up: Cynthia Rivas voor M.A.C., ph. Mauro Pilotto

Een andere optie is een paardenstaart die je extra schwung kunt meegeven door het haar te krullen maar je kunt er ook plukjes haar omheen wikkelen. Ken je de techniek van de haarlok rond je elastiekje nog? Bouw dit uit en wikkel niet alleen haarlokken rond het elastiekje maar ook om de staart zelf.

Romantische look, Luisa Beccaria. Photo: Charlotte Mesman

Haaraccessoires zijn natuurlijk ook van de partij. We noemden al kransen of slingers van verse veld(!)bloemen maar ook romantische diademen met strass of losse parels die je her en der in je haar vastzet doen het dit seizoen fantastisch.

Een laatste haartrend voor zomer 2021 is: face framing. Accentueer je stralende gezicht met een paar opgelichte lokken die het omlijsten. Het is een super haarkleurtrend die je luister bij zet en waarbij er niet veel mis kan gaan. Mooi, lieflijk, geschikt voor de belangrijkste dag van je leven maar ook voor het leven van elke dag.

