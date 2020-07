Bikinivrees. Ken jij het? Laat je niet kennen :-)

Het is echt niet waar dat alle ogen op jou gericht zijn gericht als je over het strand loopt. Houd dat jezelf voor. Blijf je toch dat vervelende zelfbewuste gevoel houden…

Bikinivrees – de eerste dag van de vakantie. Een dramatisch moment. Je voelt je wit als een melkfles tussen al die bruine en strakke lijven. De moed zinkt je in je slippers. Je voelt je onzeker en onaantrekkelijk. Het laatste waar je zin in hebt, is uit de kleren gaan…

Bikinivrees komt bij iedereen voor. Het heeft niets te maken met hoe je eruit ziet. Zelfs de mooiste vrouwen kunnen zich in hun bikini slecht op hun gemak voelen.

Waar komt bikinivrees vandaan?

Bikinivrees is letterlijk: angst om je bloot te geven. Maar weinig vrouwen zijn echt tevreden met hun lichaam (steek je hand op als je 100% blij met jezelf bent). Naakt (op een broekje en bikinitopje na dan) voelen we ons onzeker en bekeken. Nog erger wordt dit gevoel als je opstaat van je ligbed en in je bikini naar de zee moet lopen. We hebben het gevoel dat iedereen naar ons kijkt, alsof er een schijnwerper op ons wordt gezet dat elk schoonheidsfoutje van ons lichaam genadeloos accentueert. Je krijgt de neiging om je te verstoppen, weg te rennen (of een handdoek om je billen te draaien).

Behalve de schroom om publiekelijk uit de kleren te gaan, zitten de angsten vaak dieper. Onzekerheid, schaamte, preutse gevoelens nemen de overhand. Angsten die wij ’s winters gewoonlijk onder een dikke laag kleding verstopt houden, steken opeens de kop op. Ze springen tevoorschijn als een duveltje uit een doosje.

In een ideale wereld zouden we deze problemen oplossen, maar tijdens de vakantie stoppen we ze gewoon met alle geweld weer in de doofpot. En voordat het zover is, zijn we soms al weer enkele dagen verder…

Totdat… we een gezond bruin kleurtje hebben, net zoals de andere strandgangers. Dan ebt de bikinivrees langzaam weg. Een goudbruin tintje is bijna net een tweede huid, een ‘pakje’ waar we ons zekerder in voelen. Ook dit heeft vaak ook weer een diepere psychologische oorzaak. De eerste dag op het strand voelen we ons vaak buitengesloten. Het lijkt erop of alle strandgangers, gebruind en wel, een grote groep vormen. Jij als nieuwkomer maakt daar (nog) geen deel van uit. Naarmate je de rituelen op het strand, het ritme en de gewoonten beter gaat kennen, ga jij je zekerder en mooier voelen.

Wat kun je tegen bikinivrees doen?

Bedenk je dat iedereen dergelijke momenten heeft. Maak er geen drama van. Het gaat vanzelf over.

Het is echt niet waar dat alle ogen op jou gericht zijn gericht als je over het strand loopt. Houd dat jezelf voor. Blijf je toch dat vervelende zelfbewuste gevoel houden, probeer dan aan iets anders te denken. Daardoor verzet je je gedachten en kun je je relaxter bewegen. Vaak kan het ook helpen als je vraagt of iemand met je meeloopt. Je kunt je aandacht dan op die andere persoon richten.

Neem een zonnebankje de dag voordat je naar het strand gaat of gebruik een zelfbruinende crème (bedenk wel dat zelfbruinende crèmes je huid niet beschermen. Gebruik dus wel een hoge factor).

Doe het rustig aan. Voel je er niets voor om de eerste dag uit de kleren te gaan, doe het dan niet. Een fleurige omslagdoek over je bikini staat net zo zomers en gunt jou de tijd om op je gemak te acclimatiseren.

