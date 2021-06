Zin in een ultrazomerse nail look? Ga voor frisse en fruitige kleurtjes (of simpelweg zwart). Dit is de ultieme nagel trends voor zomer 2021.

Nagellak trends 2021. Frisse en fruitige sorbetkleurtjes (of zwart). Foto: Charlotte Mesman

Tijdens de afgelopen Men’s Fashion Week in Milaan (juni 2021) bestudeerden we niet alleen de streetstyle looks van de dames (en heren) maar we speurden ook naar nieuwe nageltrends voor zomer 2021. Op dat punt viel er niet veel te beleven.

Milan Fashion Week zomer 2022. Coole mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana. Foto: Charlotte Mesman

Veel dames hadden hun nagels niet gelakt, anderen hadden gekozen voor een zachtroze kleurtje, een enkele influencer had zich aan zwarte nagels gewaagd. Nail art kwam er helemaal niet aan te pas. Kortom, het enige ‘shockerende’ was de zwarte nagellak die Dolce & Gabbana voor de heren op de catwalk had gekozen :-)

Nagellak trends 2021. Frisse en fruitige sorbetkleurtjes (of zwart)

Gelukkig is de wereld groter dan de Fashion Weeks. Op internet bijvoorbeeld duikt voor zomer 2021 een manicure met de lekkermakende naam ‘strawberry sorbet‘ op. Uitgangspunt voor deze manicure is een aardbeirode nagellak. Je kunt die op alle nagels aanbrengen maar je kunt je nagels ook een gradueel kleurverloop meegeven door er andere lakjes in dezelfde kleurrange naast te zetten, dat is: roze, oranje en rood.

Nagellak trends 2021. Frisse en fruitige sorbetkleurtjes (of zwart)

Geef elke nagel een andere kleur in deze kleurrange mee. Kies daarbij frisse en fruitige kleurtjes. Kijk voor inspiratie even naar je fruitschaal! Combineer je aardbeiensorbet met meloensorbet, met watermeloensorbet, met mandarijnen- en mangosorbet. Oké, you get it, right?

Bekijk de foto’s maar eens en werk dan je eigen signatuur zomer nail look voor 2021 uit!

