Kapseltrends 2021. De allernieuwste krullenkapsels

Er was een tijd dat we krullen wegstyleden. Toen kwam er een (korte) periode waarin we weer héél eventjes aan het permanent gingen. Die periode viel gelijk met het ‘hipster-tijdperk’ van de heren (jullie vast bekend). Elke haar moest gecontroleerd worden en doen wat wij wilden. Als het moest gingen we zelfs tegen de natuur in. Voor de haartrends voor lente zomer 2021 is dat wel anders.

Je haartype en de textuur ervan is het uitgangspunt voor de kapsels voor lente zomer 2021. Heb je krullen of slag, doe er dan iets mee! ‘Krullen zijn dit seizoen een belangrijk referentiekader in de kapseltrends voor lente zomer 2021,’ vertelde Fabrizio Palmieri van Toni&Guy Italië ons in een interview. ‘Denk daarbij de explosieve krullen zoals we die in de jaren ’80 zagen. Verder gaan we voor glanzende texturen en interessante volumes. Krullen maken deel uit van het ‘body positivity’-concept. De zogenaamde inclusiviteit komt terug in de textuur.’

Internationale stijliconen die met hun krullen de kapseltrends voor lente zomer 2021 beïnvloeden zijn Nicole Kidman en de Amerikaanse actrice Julia Garner. Een schoolvoorbeeld van Nederlandse vip met een explosieve krullenbos is natuurlijk Katja Schuurman. Maar waar het om gaat, is nu eens nìet om de Vips te imiteren, maar om je eigen krullen of haar te accentueren en op zijn mooist te doen uitkomen. Met lekker grote volumes en misschien wel een pony, een krullende pony of course. Glad föhnen is dit seizoen not done. Laat die krullen zien!

TRENDYSTYLE