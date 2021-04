Oversize versus slim fit. Welke modetrend voor lente zomer 2021 gaat het winnen? Of blijven ze naast elkaar bestaan? Feit is dat we kleinere truitjes gaan dragen.

Stonden de afgelopen seizoenen in het teken van de oversize-trend, het komende seizoen mag het (ook) allemaal weer wat strakker en smaller. De modetrends voor lente zomer 2021 laten een terugkeer naar kleinere volumes en slankere silhouetten zien. Dit geldt niet alleen voor jurken, rokken en broeken maar ook voor de bovenkleding.

Even terug in de tijd. De afgelopen winter waren de truien supergroot, cozy, en smartworking-proof. Het waren ultieme knuffeltruien waar je heerlijk in kon Netflixen of Zoomen. Ben je er verknocht aan geraakt, blijf ze dan gerust dragen! Dit soort truien zijn ideaal voor op een lange rok of over een maxi-jurk (zie Michael Kors). Op zonnige maar frisse lentedagen kun je er zo mee over straat.

Naast deze superbig knitwear-trend gaan we deze lente en zomer ook kleine truitjes, poloshirts en spencertjes dragen. Deze modetrend is uiteraard een (logische) reactie op al die extravagant grote volumes. Op verschillende catwalks zagen we strakke(re) bovenkleding, iets wat we in tijden niet hebben gezien.

Wat nog opvallender is: ze zijn vrolijk en felgekleurd. Gestreept, multicolor of in een effen, maar intense kleur. Fris en zomers. Het zijn motiefjes waar je blij van wordt.

Ook de manier waarop we ze gaan dragen, is blij en onschuldig. Alles bij elkaar roepen de combinaties herinneringen op aan lentedagen met strakblauwe luchten en zoemende bijtjes, om het nog maar niet te hebben over onbezorgde zomerdagen aan zee. Bij een streeptruitje draag je een (wat lijkt) handgemaakte ketting met gekleurde kralen. Een felgekleurde polo draag je op shorts. Een ogenschijnlijk homemade spencertje draag je over een gestreept overhemd, als je wilt met knoop om een beetje blote buik te showen.

Kleine kledingstukken maar met grote, blije emoties. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren door deze allernieuwste modetrend voor lente zomer 2021.

