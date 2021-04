Lente. Gewoonlijk zou in deze periode het Coachella festival aan de gang zijn. Beelden van feestvierende moderne hippies zouden de media sieren. Trouw wijden ook wij in deze periode altijd een paar artikeltjes aan de jaren ’70 invloeden in de modetrends. Dit jaar mag er van Coachella dan wel niets gekomen zijn, de seventies vieren in de actuele mode hoogtij. Meer dan ooit verlangen we naar vrijheid, blijheid, love & peace, de wind door je lange losse haren en fladderjurk!

Heimwee naar die goeie ouwe tijden? Laaf je dan aan de jaren ’70 invloeden in de mode voor lente zomer 2021. Die zijn er volop. Van lange, wijde jurken tot tie-dye denim, van tunieken tot hoge, brede ceintuurs in de taille, van suède jasjes tot bloemenborduursels. Om het nog maar niet te hebben over de lange gehaakte jurken die we op verschillende catwalks zagen. Ben je een fan van de seventies, dan kun je dit seizoen je hart ophalen.

De seventies komen niet alleen terug op de catwalks (zie met name Dior en Valentino) maar ook in de mode accessoires. Sandalen met touwzolen, gehaakte tassen, jaren ’70 zonnebrillen, de hoge ceintuurs die we al noemden. En niet te vergeten: de sjaaltjes die we lente en zomer 2021 om ons hoofd gaan knopen! Een eenvoudig accessoire, een klein stukje stof, met een instant impact.

Haal ook je sieraden erbij. Lange kettingen met hangers zijn terug. Ringen zijn hot. Hoe meer, hoe beter. Kom uit je pyjama, zeg je loungewear gedag en ga voor die heerlijke, vrijgevochten seventies look. Wil je de look helemaal afmaken, overweeg dan om een (seventies) pony te laten knippen. Statement pony’s zijn dé haartrend voor lente zomer 2021.

