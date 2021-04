Het eerste stukje huid dat je met goed fatsoen in het voorjaar kunt tonen, is: je enkels. Rechte, zevenachtste broeken komen terug. Zo draag je ze volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021.

De modetrends voor lente zomer 2021 staan, net zoals de vorige seizoenen, in het teken van oversize volumes. Oversize broeken (met oversize blazers) zijn een hit. Die broeken dragen we niet alleen wijd maar ook superlang. Maar geen trend zonder contratrend. Dit seizoen gaan we ook weer slank afkledende broekjes dragen die – let wel! – de enkel vrijlaten.

Dat blote enkeltje is natuurlijk niet nieuw. Hoe vaak zie je op straat niet een blote enkel onder een spijkerbroek die net niet tot op de sportschoenen eronder valt? Maar je kunt aan deze trend ook een elegantere draai geven door zevenachtste rechte broeken te combineren met schoenen volgens de allernieuwste trends voor lente zomer 2021. Hierbij kun je denken aan:

ballerina’s met puntige neuzen (ze doen het ook goed onder broeken met een elastieken boord);

pumps met een klein hakje en studs à la Valentino (pittig en vrouwelijk voor onder je capri-jeans – een welkome afwisseling op je sneakers);

Chelsea boots die je met een klein wit sokje draagt zodat het kleine stukje bloot van je enkel nog bloter oogt;

bootschoenen, ook voor onder wat wijdere (kortere) broeken;

loafers of mocassins voor een chique modelook (bijvoorbeeld onder een rechte beige of kaki broek);

pittige enkellaarsjes met halfhoge hak voor een jonge, vlotte look.

Al deze schoenen kun je, anders dan sandalen, ook bij wat frissere temperaturen al dragen. Voordat je dat stukje huid showt wel even ontharen natuurlijk. Vind je dat je enkeltjes melkflessenwit zijn (begrijpelijk na een lange winter) dan kun je er een self tan op loslaten. In ieder geval is een hydraterende body cream een must.

Bekijk de catwalk en streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren!

