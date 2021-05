Dé spijkerbroeken look voor 2021 is – als we op de fashion modellen mogen afgaan – een spijkerbroek met T-shirt/top en blazer plus it-bag. Het is een klassieke look die we zeker nog (lang) zullen blijven zien en dragen. We zagen deze look in een geraffineerdere versie op de catwalk van Valentino voor lente zomer 2021 terug. Wij zijn er laaiend enthousiast over en delen deze denim looks graag met je. Laten we ze even samen analyseren.

#1 De spijkerbroek

Uitgangspunt voor de denim look van Valentino: vrije rechte spijkerbroeken met middelhoge taille en middelblauwe denim kleur.

#2 Leren riemen

Aandachtspunt: volgens Valentino gaan we onze spijkerbroeken weer met een leren riem gaan dragen. Dat is iets wat we in tijden niet meer hebben gedaan (wij althans niet).

#3 Zijden/chiffon blouses met roesjes

Stijltip: verwissel je witte T-shirt of tanktop (beide een trend, daar niet van!) voor een geweldig romantische blouse met dramatische roesjes à la Valentino.

#4 Puntige flatjes met studs

Aan je voeten: een paar puntige flatjes met studs.

#5 Witte blazer

Extra: dan toch nog een blazer! Maar wel over een zijden blouse.

#6 It-bag

Finishing touch: een it-bag! Dat kan een tas met studs zijn om aan te haken bij de Roma Stud flatjes, maar ook een leren schoudertas of tote bag.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en neem eruit wat jij mooi vindt en wat bij jou past. De modetrends voor lente zomer 2021 mogen doen wat ze willen, vrijheid en een eigen persoonlijke look en stijl staan hoog in het vaandel.

TRENDYSTYLE