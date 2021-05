Wenkbrauwtrends 2021. De wenkbrauwen voor 2021 zijn… haarfijn!

De wenkbrauwtrends voor lente zomer 2021 laten natuurlijke maar haarfijne wenkbrauwen zien. Je moet elk haartje afzonderlijk kunnen onderscheiden. Leg je wenkbrauwpoeder en wenkbrauwpotlood maar even weg. Het is tijd voor een wenkbrauwpennetje en transparante wenkbrauwgel.

Voordat je aan de slag gaat, even iets over epileren. Bekijk de beautyfoto’s maar eens. Je zult opmerken dat de vorm aan de onderkant van de wenkbrauwen niet heel scherp gedefinieerd hoeft te zijn. Zwerfhaartjes mogen! Verder is het de trend om ook tussen de wenkbrauwen niet al teveel haartjes weg te halen.

Tip: volg bij het epileren de natuurlijke vorm van je wenkbrauwen. Heb je maar weinig wenkbrauwhaartjes, probeer dan een wenkbrauwverf. Ook onzichtbare haartjes worden dan zichtbaar.

Klik hier om meer over wenkbrauwen verven te lezen.

Heb je eenmaal de vorm gedefinieerd (en misschien je wenkbrauwen geverfd), dan kun je ze gaan opmaken. Teken met je wenkbrauwpennetje ontbrekende haartjes in. Teken ze één voor één! Ga er echt even voor zitten (voor een spiegel in daglicht).

Vervolgens is het enkel nog een kwestie van: opkammen! De trend is omhoog gekamde wenkbrauwen. Opwaartse lijnen verjongen en stemmen optimistisch. Geen wonder dat het dé wenkbrauwtrend is om je wenkies dit seizoen omhoog te kammen.

Tip: uitstekende, lange haartjes kun je voorzichtig wat korter knippen.

Om het opgekamde resultaat te fixeren gebruik je een transparante of gekleurde wenkbrauwgel. Geen wenkbrauwgel in huis? Doe een paar druppels water op een ouderwets stuk zeep, haal je wenkbrauwborsteltje erdoor en kam er je wenkbrauwen mee omhoog (wel uitkijken voor je ogen). Voilà soap brows volgens de allernieuwste wenkbrauwtrends.

Tip: voor een natuurlijk resultaat mag het contrast tussen de kleur van je wenkbrauwen en je haarkleur niet te groot zijn. Wil je echter een bepaald effect wilt bereiken of een bepaalde look wilt creëren, dan kun je juist wel met sterke contrasten spelen.

Klik hier om meer over gebleekte wenkbrauwen te lezen.

TRENDYSTYLE