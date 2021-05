Badmode trends lente zomer 2021. Badpak of bikini?

Badpak of bikini? High waist broekje of Braziliaanse tanga? Dit zijn de badmode trends voor lente zomer 2021. Maak je keuze!

Langzaam maar zeker mogen we reisplannen gaan maken en ons op de zomer gaan verheugen. Tijd om aandacht te besteden aan de badmodetrends voor lente zomer 2021. Badpakken en bikini’s. Deze zomer strijden ze om de voorkeur. De keuze is aan jou. Hoe zien ze er dit seizoen uit? Dat gaan we je nu vertellen. Om alvast voor te genieten!

#1 Basics. Back in black

Superchique badpakken en bikini’s in het zwart zijn terug in de mode. Topper is de ‘Little Black Bikini’ van Chanel: een zwarte bikini met een high waist broekje en elegante top die werd geshowd met een kort zwart-wit (bad)jasje, een klein wit tasje en parelkettinkjes in de taille.

#2 Van vintage chic tot jaren ’80 tanga’s

Fan van high waist bikini’s (bikini’s met een broekjes met hoge taille)? Ze zijn opnieuw superhip en kleden heerlijk mooi af. Wil je meer van jezelf bloot geven, dan zijn de badpakken en bikini’s in jaren ’80 stijl misschien iets voor jou. Ze zijn hoog opgesneden. We gaan zelfs weer Braziliaanse tangaslipjes zien. Teveel van het goed? Dan zijn er altijd nog de klassieke bikini’s zoals triangeltopjes met touwtjesbroekjes (even vaststrikken op de heupen) of beugelbikini’s met nette slipjes.

#3 Cut-out en asymmetrisch

De modeontwerpers en badmodedesigners blijven spelen met de vormen. Cut-out en asymmetrisch zijn favorieten. Bandjes zijn hun retour, net zoals de bikini’s met mouwtjes die we afgelopen seizoen wel zagen. In de plaats daarvan gaan we badpakken en bikini’s met roesjes zien. De mood is al met al wat romantischer en vrouwelijker.

#4 Felle kleuren en pastels

Net zoals in de mode vertoont ook de badmode voor lente zomer 2021 twee macrostromingen qua kleur. Aan de ene kant zien we uitbundige, optimistische neonkleuren als rood, mandarijnoranje, felgeel, gifgroen, kobaltblauw en fuchsia, aan de andere kant vieren pastels en sorbetkleurtjes hoogtij.

#5 Bloemenfantasieën, Vichy ruitjes, tie dye en animalier prints

Romantische bloemenfantasieën, vintage Vichy ruitjes, tie dye in allerlei kleuren en pittige animalier prints (vooral zebra!) stelen deze zomer de show. Voor een hoog glamour gehalte ga je voor een metallic bikini of badpak. Wie gehecht is geraakt aan de schakelkettingen die we de afgelopen seizoenen op letterlijk elk kledingstuk tegenkwamen, kan zich wagen aan een bikini of badpak met schakelketting.

#6 Gehaakte badpakken en bikini’s

In lijn met de jaren ’70 invloeden in de badmode zijn de gehaakte badpakken in gedekte kleuren: zwart en beige. Voor een zacht stofje op je lijf kies je een badpak in tricot.

#7 En op je hoofd?

Een strooien of gehaakt vissershoedje. Alternatieven: een strooien hoed met brede rand of een sportieve baseball cap à la Celine.

TRENDYSTYLE