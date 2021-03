Altijd al gecharmeerd geweest van korte of haflange ronde kapseltjes? In de kapseltrends voor lente zomer 2021 komen we ze volop tegen. Ze zijn cooler dan ooit!

Van rond geknipte kapseltjes (bloempotkapseltjes en pagekopjes) zullen we waarschijnlijk nooit afscheid nemen. Zijn we ze net vergeten, steken ze de kop weer op. Zo gaan we ze volgens de kapseltrends voor lente zomer 2021 weer volop zien, maar dan wel in een modernere variant.

Kapseltrends: ronde kapseltjes in 2019

Maar even terug in de tijd. Een paar jaar geleden lagen we in katzwijm voor de ronde kapseltjes op de couture catwalk van Fendi. Het mochten dan pruikjes zijn, trendy waren die pagekopjes wel. De pruikjes waren met grote precisie gestyled. Elke haartje viel op z’n plaats. Datzelfde gold ook voor de ronde coupejes van de fashion modellen die het hadden aangedurfd om hun haar zo te laten knippen (denk aan Nederlands model Bente Oort). Ook hun kapseltjes hadden vloeiende vormen en waren mooi rond geknipt.

Kapseltrends: ronde kapseltjes in 2020/2021

Afgelopen winter zagen we daar verandering in komen. Het haar in de nek werd langer en de overgang van de pony naar de rest van de haarlengte werd minder vloeiend. De look werd uitgesproken seventies.

Kapseltrends: ronde kapseltjes voor 2021/2022

Als we op de catwalks voor 2021 maar ook voor winter 2021 2022 mogen afgaan, dan zien we een gulden middenweg tussen de kapseltrends van de afgelopen seizoenen. De pony’s worden breder en langer – het zijn echte statement pony’s – en lopen gelaagd over in de rest van de haarlengte. Omdat de zijkanten sterk gelaagd zijn, zit er meer beweging in de rest van het haar. Wat ons betreft, zijn deze nieuwe ontwikkelingen supercool!

Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens en let op de ontwikkeling die de ronde kapseltjes de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Bovenaan vind je de kapseltjes van een paar jaar geleden en onderaan de allernieuwste kapseltjes voor 2021 en 2022.

