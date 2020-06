Is het je wel eens overkomen dat je je ronduit ongelukkig voelde met je nieuwe kapsel? Vast wel! Check of het aan jou ligt of dat je misschien niet het juiste kappersadvies hebt gehad. Hier moet je op letten.

Ben jij wel eens met een ontevreden gevoel uit de kappersstoel opgestaan? Ben jij wel eens ‘met spijt als haren op je hoofd’ van je kappersbezoek met je nieuwe kapsel of haarkleur thuis gekomen? Vast wel. Het overkomt iedereen wel eens. Maar waar ligt het aan? Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Misschien ben je niet duidelijk over je eigen wensen geweest of misschien – en dat is waarschijnlijker – ben je niet bij de juiste kapper geweest.

Het belang van een goede kapper

Een goede kapper is niet alleen een technicus die op de hoogte is van de knip- en kleurtechnieken. Een goede kapper moet je goed persoonlijk advies kunnen geven en samen met jou bepalen wat jou goed (of niet goed) zal staan. Juist daarom worden ‘kappers’ steeds vaker ‘haarstylisten’ genoemd.

Het is heel belangrijk om een goede relatie met je kapper op te bouwen. Hoe beter de kapper je kent, hoe beter hij of zij aan je wensen tegemoet kan komen. Dat geldt niet alleen voor het eerste bezoek, maar ook voor alle daaropvolgende bezoekjes. Een goede kapper begeleidt je in de tijd (en daarom zou je niet van persoon moeten wisselen als je eenmaal jouw kapper hebt gevonden!). Omdat haar groeit en trends veranderen, zit er steeds beweging in je kapsel. Elk kappersbezoek voegt weer wat toe aan die ontwikkeling en een goede kapper is van groot belang als je altijd met een kapsel (lees: look) voor de dag wilt komen die helemaal bij jou, je levensstijl en het tijdsbeeld past. Een goede kapper adviseert je bovendien niet alleen over je haarstijl maar helpt je ook om je haar door de jaren heen in goede conditie te houden of, zo nodig, de kwaliteit ervan te verbeteren.

Hoe weet je of je bij een goede kapper bent?

Het is niet altijd even gemakkelijk om te beoordelen of je bij een goede kapper bent en of je wel goed advies krijgt. Maar er zijn een aantal dingen die aangeven dat het beter kan. Zo weet je dat je géén goed advies krijgt:

Als je kapper je voor het eerst ziet met nat haar en een kapmantel om.

Een goede kapper scant je als het ware vanaf de binnenkomst. Hij of zij let op je gemoedstoestand, je zelfvertrouwen, je manier van kleden. Tijdens het adviesgesprek zal een goede kapper je vragen stellen over je levensstijl, smaak en ook wensen. Verder kijkt hij of naar je haar. In welke conditie is het, wat is er al allemaal mee gebeurd, hoe wordt het nu gedragen? Op basis van al deze factoren vormt de kapper zich een idee van je en stelt hij of zij er zich een look bij voor. Een goede kapper zal je met je haar zoals jij het draagt en stylet willen zien. Natuurlijk kun hij of zij jou en je haar niet goed in kaart brengen als je met druipend nat haar en een grote, zwarte kapmantel om voor hem of haar zit.

Als je (enkel) de vraagt krijgt: ‘Hoe wil je geknipt worden’?

De kapper heeft de leiding. Hij of zij is degene met ervaring en kent de verschillende mogelijkheden. Jij zelf kan (moet!) de kapper uitleggen wat je wensen zijn maar hoe je uiteindelijk geknipt gaat worden, is toch echt aan de kapper.

Als er niet geluisterd wordt naar je wensen en je beoogde stylingsroutine.

Vanzelfsprekend hoort bij een goed advies dat rekening wordt gehouden met jouw wensen en ook met de tijd die je dagelijks wilt uittrekken voor het stylen van je haar. Bij goed advies worden deze wensen allemaal meegenomen (en sta je blij en als herboren uit de kapperstoel op).

Als het kappersadvies dat je krijgt alleen gebaseerd is op je gezichtsvorm.

De klassieke kapperschool gaat bij het kiezen van een kapsel uit van de gezichtsvorm. Zo zou bij een rond gezicht lang sluik haar tot over de schouders horen en zou je iemand met een lang gezicht een kapsel op kaaklengte met volume moeten aanmeten. Dat zou betekenen dat je nooit van kapsel zou kunnen veranderen en dat iedereen in Nederland met ongeveer dezelfde vorm gezicht hetzelfde kapsel zou moeten hebben. Logisch dat goed kappersadvies op veel meer factoren gebaseerd moet zijn dan alleen je gezichtsvorm. Het gaat om de uiteindelijke look en daarvoor moet je naar de persoon die je voor je hebt kijken. En bij het stylen mag je best helemaal tegen de ‘gezichtsvorm-regels’ ingaan. Als de look maar bij je persoon past.

Kortom, een kapper moet je adviseren voordat hij of zij de schaar in je haar zet of gaat kleuren. Daarbij moeten allerlei factoren zoals persoonlijkheid, levensstijl, huidige haartrends en de stylingsroutine moeten worden meegenomen. Een goede haarstylist geeft je bovendien informatie en praktische tips over het onderhouden en zelf stylen van je haar. En verder hoort bij een goed advies ook een lange termijn behandelplan zodat jij en je kapper samen naar een optimaal resultaat toewerken.

