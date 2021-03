De allernieuwste modecollectie van Dior voor herfst winter 2021 2022 is in lijn met de vorige collecties die we van Maria Grazia Chiuri hebben gezien. De collecties van de Italiaanse ontwerpster voor het Franse maison zijn een crescendo. Elk seizoen weer doet Chiuri er een schepje bovenop, zonder afbreuk te doen aan de draagbaarheid.

Zo zijn in deze collectie voor herfst winter 2021 2022, net zoals in de vorige collecties, spijkerbroeken te vinden. Rechte, chique spijkerbroeken die met kleine, opengewerkte truitjes worden gedragen.

Echte kunstwerken, maar altijd nog draagbaar, zijn opengewerkte schortjurken en -lijfjes in zwart en wit.

De winterse touch komt van klassiekgrijze tweed materialen (voor een slank afkledende, lange jassen, een zwierige midi-rok) en de rozerode ruiten. Opvallend is dat (ook) in deze collectie de luipaardprint weer terugkomt.

De rokken zijn kort of midi. Ze worden geshowd met stevige, halfhoge of hoge laarzen. Behalve stoere laarzen zien we in deze collectie ook platte ballerina’s met afgestompte neus en mocassins.

De avondjurken die de modeshow afsluiten, zijn spectaculair met grote volumes, lange slepen, enorme bloemen en met als klapstuk een felrode jurk met een lijfje in de vorm van een hart.

Bekijk de foto’s van de modecollectie van Dior voor herfst winter 2021 2022 en doe ideeën op voor jouw modelook.

TRENDYSTYLE