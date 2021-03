Geen trends zijn tegentrends. Na alle natuurlijke make-upjes van de afgelopen seizoenen, gaan we weer aan de slag met eyeliner en kohlpotlood. De make-up trends voor lente zomer 2021 laten al een terugkeer van strakke, donker omlijnde ogen zien. De make-up look op de catwalk van Dior voor herfst winter 2021 2022 bevestigt dat deze trend zich ook uitstrekt naar volgend jaar winter. Smokey eyes zijn terug, and here to stay!

En dat is goed nieuws. Allereerst omdat we in deze vreemde tijden wel een boost kunnen gebruiken. Het is fijn om jezelf eens met een andere, geraffineerdere look te zien. We mogen dan geen feestjes of uitjes hebben, we moeten lief voor onszelf blijven. Maar er is nog een reden waarom we het toejuichen dat smokey eyes terug zijn. Dat is: je hebt de benodigdheden ongetwijfeld al in huis. Een zwart oogpotlood of donkere gel eyeliner, en een bijpassende oogschaduw. En anders heb je vast wel een setje oogpotlood/oogschaduw in een andere kleur (bruin, grijs, blauw, groen). Haal ze bij elkaar en trakteer jezelf vandaag nog op zo’n zwoele oogmake-up.

Hoe je te werk gaat? Omranden en vervagen, omranden en vervagen. Ga voor een zwoele, langgerekte vorm. Heel simpel. Foolproof! Maak de look af met mascara en geef je wenkbrauwen vorm. Tip wat lipbalsem op je lippen en camoufleer eventuele vlekjes of oneffenheden in je gezicht. That’s all. Jouw dag is goed.

Bekijk de inspirerende backstage foto’s van Dior voor herfst winter 2021 2022 maar eens. Let ook op de accessoires. Zie je het? Yep, parels worden weer een huge trend! Dior combineert ze met goud en (rode) rozen.

TRENDYSTYLE